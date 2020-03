Vin Diesel découvre son nouveau sang Nanorobot – / Film

Cette semaine, vin Diesel est de retour avec l’un de ses débardeurs Injecté de sang, un film d’action qui demande: “Et si Vin Diesel avait des robots dans le sang?” Deux nouveaux clips Bloodshot ont trouvé leur chemin en ligne, l’un présentant Diesel apprenant tout sur son nouveau robot-sang de Guy Pearce, et un autre où Diesel interagit avec une piscine Eiza González.

Clip injecté de sang

Nous avons demandé à Sony Pictures un premier aperçu de #Bloodshot? pic.twitter.com/ad6xULs1pm

– PlayStation (@PlayStation) 7 mars 2020

Dans Bloodshot, Vin Diesel est Ray Garrison, un Marine qui «est ramené à la vie par une équipe de scientifiques. Amélioré par la nanotechnologie, il devient une machine à tuer biotechnologique surhumaine – Bloodshot. Alors que Ray s’entraîne pour la première fois avec ses camarades super-soldats, il a du mal à se souvenir de ses années précédentes. Mais lorsque ses souvenirs remontent à la surface et qu’il se souvient de l’homme qui l’a tué, lui et sa femme, il sort de la prison avec une vengeance décisive, pour découvrir qu’il y a plus entre ce qu’il ressent à l’origine et une conspiration. »

La personne qui donne à Ray cette nanotechnologie est le Dr Emil Harting (Guy Pearce), et dans le clip ci-dessus, Harting donne à Ray un aperçu de ses nouveaux super-pouvoirs. Il révèle également que Ray n’est pas seul – il existe d’autres super-soldats qui ont été améliorés par diverses technologies. Mais puisque Ray est le personnage principal, sa mise à niveau constitue «la plus grande avancée humaine de tous les temps».

Clip injecté de sang 2

Dans ce clip, ol ’Bloodshot traîne au bord de la piscine tandis que KT (Eiza González), un autre super-soldat amélioré, plonge. Les deux sont clairement en passe de devenir des amis rapides, ce qui est bien. Nous pourrions tous utiliser un ami dans des moments comme ceux-ci, lorsque tout notre sang a été remplacé par des nanites. Le nouvel état de Ray / Bloodshot lui a laissé une perte de mémoire, et il n’a aucune idée s’il y a quelqu’un dans le monde qui se soucie de lui. KT lui assure qu’il y en a parce qu’elle est un bon œuf.

Bloodshot, qui met également en vedette Lamorne Morris, Sam Heughan, Toby Kebbell et Talulah Riley, a été inspiré par le personnage de Valiant Comics du même nom. David S. F. Wilson réalise un scénario de Jeff Wadlow et Eric Heisserer. Le film sort en salles 13 mars.

