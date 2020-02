Vin Diesel dit qu’il pourrait toujours jouer Black Bolt dans le MCU

Cela fait plusieurs années maintenant que l’acteur de Groot, Vin Diesel, a taquiné la possibilité de décrocher un deuxième rôle dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Inhumains le leader Black Bolt, mais il semble que la star des Gardiens de la Galaxie n’ait pas encore exclu l’idée.

En 2014, peu de temps après la sortie des premiers Guardians, Diesel a suggéré sur le podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz qu’il n’attendait que Marvel pour lui montrer “un script dope” et “un grand réalisateur” qui ferait le personnage de Blackagar Boltagon justice.

Saut à 2020, et nous attendons apparemment toujours ce script et ce réalisateur, mais dans une interview avec ComicBook.com, l’acteur a laissé entendre que cela pourrait dépendre en partie de la demande des fans. Lorsqu’on lui a demandé si la possibilité de jouer à Black Bolt était toujours sur la table, Diesel a pointé la caméra et a déclaré: “C’est à vous de décider”, avant de remarquer:

“Disons simplement que ce serait une vraie blague pratique sur Vin pour lui donner un personnage qui dit trois mots monosyllabiques, puis enchaîner avec un autre personnage qui ne dit rien. Fou? Vous avez vu ça.”

On parle depuis un moment maintenant de la possibilité de Inhumains obtenir un redémarrage dans le MCU, et des rapports ont même suggéré que la nouvelle programmation pourrait être introduite dans la prochaine émission de télévision de Mme Marvel sur Disney Plus.

Quoi qu’il en soit, cela ne semble pas avoir été gravé dans le béton pour l’instant, mais en attendant, Marvel a beaucoup de matériel sur le chemin pour occuper les fans, à commencer par la sortie de Black Widow le 1er mai.

Quant à Diesel, bien qu’aucune date de sortie n’ait été fixée pour la prochaine sortie de Groot dans Guardians of the Galaxy Vol. 3, vous pouvez attraper la star dans un autre rôle de franchise familier lorsque Fast & Furious 9 sortira le 22 mai.