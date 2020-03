Vin Diesel dit qu’une dernière suite de chasseur de sorcières se produit

Appel à tous Dernier chasseur de sorcières Ventilateurs! Selon une récente interview de Collider avec la star de l’action Vin Diesel, une suite du film de 2015 Le dernier chasseur de sorcières est actuellement en préparation chez Lionsgate. Pas vraiment.

Malgré les critiques horribles des critiques et du public (17% et 43% sur RottenTomatoes) et un box office très médiocre (27,4 millions de dollars en Amérique du Nord, 113 millions de dollars dans les autres territoires pour un total de 140,4 millions de dollars dans le monde contre un budget de 90 millions de dollars), Diesel affirme qu’une fonction de suivi est activement en préparation.

“Lionsgate vient et dit:” Nous mettons un écrivain pour le prochain “,” Dit Diesel. “C’est plutôt cool! … Et ce n’est que récent, soit dit en passant. Mais c’est drôle que vous ayez mentionné “Last Witch Hunter” parce que je suis en réunion avec Lionsgate et ils créent activement la suite de “The Last Witch Hunter”. “

Il y a certainement des cas où une suite à un film horrible fait mieux à la fois d’un point de vue critique et commercial, mais quelqu’un voulait-il vraiment cela? Cette réponse doit être oui, car cela ressemble à Le dernier chasseur de sorcières II peut faire son chemin vers le grand écran le plus tôt possible.

En 2015, Diesel a joué dans Le dernier chasseur de sorcières, un film d’action sombre et fantastique réalisé par Breck Eisner. Dans le film, Diesel dépeint, Kaulder un chasseur de sorcières qui a été maudit par la reine des sorcières avec la vie éternelle. À travers les âges, Kaulder a continué à chasser les sorcières jusqu’à nos jours, quand Kaulder se retrouve dans une course contre la montre pour empêcher la reine des sorcières de revenir! Elijah Wood Rose Leslie, Julie Engelbrecht, Michael Caine co-star dans le film avec Diesel.

Le dernier chasseur de sorcières est disponible sur Digital HD et Blu-ray / DVD.