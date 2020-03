Vin Diesel et le casting se réunissent sur une autre nouvelle affiche “Bloodshot”

Être un super-héros est dans son sang.

vin Diesel dirige le casting de l’adaptation de bande dessinée Injecté de sang, avec aux côtés Guy Pearce, Eiza González et Sam Heughan. Ils figurent tous sur une nouvelle affiche internationale.

Dans le film, réalisé par Dave Wilson…

«Sur la base de la bande dessinée à succès, Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir. “

Bloodshot arrivera dans les salles le 13 mars 2020.