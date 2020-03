Vin Diesel explique comment Fast & Furious 10 honore sa promesse à Paul Walker

Qui aurait pensé que le thriller baigné de néons décrit comme «Point Break… avec des voitures» engendrerait une franchise de mastodonte couvrant neuf films et un spin-off? Mais le Rapide furieux la série perdure. Enfer, à ce rythme, il pourrait bien nous survivre à tous.

Sur une note plus sérieuse, la star vedette Vin Diesel a révélé la façon dont Furious 10 – ou quel que soit son nom – est l’occasion d’honorer une promesse qu’il a faite à Paul Walker en 2013.

Actuellement au milieu des fonctions de presse pour son blockbuster Sony Bloodshot, Diesel a rappelé cette interview poignante, dans laquelle il a tracé sa vision de l’extension de la franchise Fast and Furious jusqu’au numéro 10. Et bien sûr, c’est un rêve que nous ” Nous avons regardé jouer sous nos yeux, ce dont Diesel pense que Paul Walker serait fier.

Via USA Today:

Il était toujours chatouillé par le fait que nous continuions. Il était toujours si excité et si fier que son frère pensait à ces films avant le studio, avant que quiconque ne sache qu’il y en avait un autre et un autre à venir et que les histoires avaient été élaborées pour lui. Il en était très fier. Et je me souviens de ce sourire géant sur son visage comme, “Quoi?! C’est impossible! »Mais plus tard dans la soirée, nous parlions et je lui ai promis que nous en arriverions là. Cela ne signifie peut-être rien pour personne d’autre, mais pour moi sur le plan personnel, c’est la promesse que j’ai faite à mon frère. J’espère donc, si cela est censé être, honorer cela.

La mort de Paul Walker s’est avérée être une perte tragique pour Vin Diesel, sans parler du casting et de l’équipe derrière la franchise Fast and Furious d’Universal. Il s’agit d’une série de films construits sur les valeurs de la famille et de l’amitié, et à bien des égards, il a veillé à ce que la mémoire de Paul Walker reste vivante, alors même que Fast and Furious se prépare pour le neuvième épisode.

En parlant de ça, Rapide et furieux 9 a été tracé au crayon pour avril 2021 – 12 mois après la date initialement prévue – avec le dixième (et probablement définitif) épisode de la saga Toretto de base provisoirement prévu pour 2022. Que ce soit celui qui ramènera les Hobbs de Dwayne Johnson dans le pli reste à voir, étant donné la tension qui bouillonne si souvent entre The Rock et Tyrese Gibson, qui avaient tous deux des mots de choix autour de la sortie de Hobbs & Shaw.