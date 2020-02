Vin Diesel fait allusion à une finale rapide et furieuse en deux parties

Vin Diesel fait allusion à une finale Fast & Furious en deux parties

le Rapide furieux La franchise existe depuis plus longtemps que certains de ses fans purs et durs ne l’ont même été et même si le dixième film devrait être la conclusion de la série principale, la star Vin Diesel a maintenant suggéré à Total Film que la finale pourrait en fait être divisée en deux films. .

“J’ai commencé à planifier Fast 10 avant de filmer Fast 9, très bien», A déclaré Diesel. “L’univers est si robuste et si riche en talents et riche en histoires que, à un niveau, il est tout à fait possible d’avoir des retombées, et je pense que c’est quelque chose qui est inévitable. Universal le mérite en raison de combien ils ont investi dans cette petite saga, et ce serait bien de redonner à Universal. Et pour les fans, si Fast 10 parties un et deux devait être la conclusion, ce serait bien que ce monde continue pour les générations à venir.“

La franchise a connu un spin-off sous la forme de Hobbs & Shaw, qui a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques et du public et a rapporté plus de 760 millions de dollars sur un budget de 200 millions de dollars, et des discussions ont été engagées concernant une éventuelle suite du film. Le long métrage dirigé par Dwayne Johnson-Jason Statham serait l’un des trois spin-offs en développement, avec un film axé sur les rôles principaux féminins de la série soi-disant en préparation ainsi qu’un troisième projet inconnu.

Rapide et furieux 9 devait initialement sortir en salles le 19 avril mais a été repoussé d’un an pour faire place au premier spin-off de la série, Hobbs & Shaw, qui avait été créée en août dernier. Par conséquent, Rapide et furieux 9 obtiendra une sortie le 22 mai 2020 avec Justin Lin de retour à la réalisation dans la franchise, après avoir dirigé Rapide furieux parties 3 à 6. Dan Casey rédigera le scénario basé sur l’histoire de Lin aux côtés du cerveau de la série Chris Morgan.

Le film mettra en vedette le retour de Vin Diesel comme Dominic Toretto, Michelle Rodriguez comme Letty Ortiz, Jordana Brewster comme Mia Toretto, Tyrese Gibson comme Roman Pierce, Ludacris comme Tej Parker, Enrique Guzman comme Simon Toretto, Nathalie Emmanuel comme Ramsey, Helen Mirren comme Magdalene Shaw et Charlize Theron comme Cipher. John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett et Michael Rooker ont également été choisis pour le dernier épisode.

