Vin Diesel laissé sans voix alors que la bande-annonce de Fast & Furious 9 atteint 500 millions de vues

Vin Diesel n’a jamais été un homme de beaucoup de mots, ce qui pourrait être une des raisons pour lesquelles Marvel Studios l’a embauché pour exprimer les colosses de flore à limitation linguistique Groot dans les films des Gardiens de la Galaxie. Homme d’action, il préfère de beaucoup sauter à ski le long d’une tour radio, ou échanger des coups dans un entrepôt desséché avec la superstar de la WWE Dwayne Johnson, ou combattre des biorapteurs nocturnes sur les plans arides de la planète M6-117 pendant un total éclipse.

Quand il a vu la première bande-annonce du dernier épisode de sa Fast Saga de course de rue à indice d’octane élevé, par exemple, Diesel «était juste sans voix», et maintenant que la promo de quatre minutes pour Rapide et furieux 9 a accumulé plus d’un demi-milliard de vues, l’acteur se retrouve à nouveau à court de mots:

Cliquer pour agrandir

En seulement ses 24 premières heures, la bande-annonce a établi un record en tant que bande-annonce la plus regardée d’un film Universal Pictures jamais sorti avec 151 millions de vues, dépassant les 139 millions de vues accumulées par son prédécesseur, The Fate of the Furious, en 2016. La bande-annonce est également, peut-être à juste titre, la neuvième bande-annonce la plus vue de tous les temps, derrière sept productions de Walt Disney Studios et la bande-annonce de 2017 pour l’adaptation de Warner Bros.

Plus tard, Diesel a publié une vidéo de suivi de deux minutes légèrement plus détaillée sur Instagram. Portant un t-shirt Reach Out Worldwide pour promouvoir l’association caritative de secours en cas de catastrophe fondée par son coéquipier de longue date Fast Saga Paul Walker, Diesel a pris le temps de remercier ses 61,3 millions d’adeptes d’avoir conduit la remorque de Fast 9 à un nombre aussi incroyable, ainsi que d’exprimer sa gratitude pour l’excitation entourant la sortie de son projet de super-héros Bloodshot:

Il a également fourni de brèves mises à jour sur la suite de son film de fantasy sombre de 2015 The Last Witch Hunter ainsi qu’une quatrième entrée dans la série xXx, qui tournera partiellement en Chine, avant d’en profiter pour envoyer un message de force et de solidarité à son «Frères et sœurs en Chine» à la lumière de l’épidémie de coronavirus. Il a ensuite terminé la vidéo en assurant à ses téléspectateurs qu’il partagerait une chanson de la Saint-Valentin du chanteur-compositeur écossais Louis Capaldi.

Rapide et furieux 9 premières le 22 mai, avec le dixième volet de la Fast Saga qui doit débuter le 2 avril 2021. Pendant ce temps, Vin Diesel peut être vu ensuite dans Sony Pictures » Injecté de sang, qui doit faire ses débuts le 13 mars en tant que première entrée dans l’univers potentiel des studios Valiant Comics Cinematic.