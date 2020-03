Vin Diesel pense que Bloodshot mènera à un univers cinématographique vaillant

Vin Diesel a de grands espoirs pour son prochain film, Bloodshot et semble penser que le film mènera à un univers cinématographique Valiant.

Le prochain film de bande dessinée de Vin Diesel sortira plus tard cette semaine et il a beaucoup d’espoirs pour le film. Lorsque la production de Bloodshot a commencé, l’idée était que le film serait le début d’un univers cinématographique plus vaste mettant en vedette les personnages de Valiant Comics. Les droits de certains personnages déménageant dans d’autres studios et les questions sur la qualité du film et les performances potentielles au box-office ont peut-être remis en question ces plans, mais la star Vin Diesel reste optimiste.

Tout en s’adressant à la Fanatic Association, Vin Diesel a déclaré qu’il pensait que Bloodshot ouvrirait la porte à d’autres adaptations de Valiant Comic qui mèneront éventuellement à son propre univers cinématographique:

«Je pense que ce film fait qu’il ouvre la porte à tous. Je pense que vous allez tous les voir. Je pense que si vous êtes un fan de Valiant Comics, alors vous allez être ravi d’entendre – et je pense qu’ils vont attendre la sortie du film – mais ils vont commencer à publier dans la presse tous des bandes dessinées Valiant qui entrent dans l’univers cinématographique. Ça va être très excitant. “

Vous pouvez voir l’interview complète ci-dessous:

Voici le synopsis officiel de Bloodshot de Vin Diesel:

Sur la base de la bande dessinée à succès, Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir.

Réalisé par Dave Wilson à partir d’un scénario écrit par Jeff Wadlow et Eric Heisserer, Bloodshot met en vedette Vin Diesel, Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza González, Toby Kebbell, Talulah Riley, Alex Hernandez, Lamorne Morris et Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Bloodshot sortira en salles le 13 mars 2020.

Source: Fanatic Assoication