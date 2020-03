Vin Diesel pourrait revenir en tant que «Le dernier chasseur de sorcières»

En 2015, vin Diesel lutté contre un groupe de sorcières dans Lionsgate Le dernier chasseur de sorcières, qui n’a pas vraiment éclairé le box-office, avec 146 millions de dollars dans le monde sur un budget déclaré de 90 millions de dollars.

Alors que Diesel avait précédemment noté que le studio avait déjà manifesté son intérêt à reprendre le rôle pour une suite potentielle, il a attisé les flammes à la fin de l’année dernière en taquinant les possibilités d’un suivi.

Maintenant, Diesel confirme que le travail a commencé sur une suite, disant à Collider que Lionsgate regarde les écrivains.

“Quand un dernier chasseur de sorcières sort et qu’il ne détruit pas le box-office, vous, selon la vieille pensée, diriez:” Eh bien, je devrais peut-être me concentrer sur autre chose. “Mais aujourd’hui, ce qui est fascinant, c’est que les films vous trouvent en quelque sorte, », A expliqué Diesel.

“Lionsgate vient et dit:” Nous mettons un écrivain pour le prochain. “C’est plutôt cool! … Et ce n’est que récent, soit dit en passant », ajoute-t-il. “Mais c’est drôle que vous ayez mentionné Last Witch Hunter parce que je suis en réunion avec Lionsgate et ils créent activement la suite de The Last Witch Hunter.”

Aimeriez-vous voir Diesel revenir en tant que Kaulder, le dernier des chasseurs de sorcières? Quel genre d’histoire voudriez-vous?