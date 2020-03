Vin Diesel révèle qui l’a convaincu de jouer “Bloodshot”

Vin Diesel a révélé qui était ce qui l’avait convaincu de prendre le personnage de Valiant Comics, Bloodshot.

Il peut être difficile pour certains d’entre nous d’imaginer, mais il y a près de vingt ans, Vin Diesel a grandi en jouant dans le hit de 2001, The Fast and the Furious. À cette époque, l’acteur n’a joué qu’un autre personnage adapté d’une autre propriété. Ce personnage était, bien sûr, Groot dans les films Avengers et Guardians of the Galaxy. Il s’avère que la même personne qui a convaincu Vin Diesel de jouer Groot l’a également convaincu de jouer Bloodshot.

Lors de l’événement tapis de Bloodshot, Vin Diesel a révélé que c’était son fils qui l’avait convaincu de faire Bloodshot et qu’il était aussi une grande partie de lui dans le rôle de Groot:

«Mon enfant l’a fait. C’est la deuxième fois. … Les deux seuls personnages préexistants que j’ai jamais joués – et ceux d’entre vous qui connaissent mon travail, savent que c’est Groot [in ‘Guardians of the Galaxy’] et Bloodshot. Tous les deux, d’une certaine manière, je peux les attribuer à mon fils. »

Que pensez-vous tous des commentaires de Vin Diesel? Êtes-vous surpris d’apprendre que c’est son fils qui l’a convaincu de jouer ce rôle? Allez-vous voir Bloodshot ce week-end? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Bloodshot de Vin Diesel:

Sur la base de la bande dessinée à succès, Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir.

Réalisé par Dave Wilson à partir d’un scénario écrit par Jeff Wadlow et Eric Heisserer, Bloodshot met en vedette Vin Diesel, Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza González, Toby Kebbell, Talulah Riley, Alex Hernandez, Lamorne Morris et Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Bloodshot sortira en salles le 13 mars 2020.

Source: Variété