Vin Diesel révèle son talent pour le chant avec une vidéo de la Saint-Valentin

Le célèbre acteur Vin Diesel est bien connu pour son grand talent d’acteur, cependant, il a montré qu’il sait aussi chanter car il a publié une vidéo où l’on peut l’entendre chanter la chanson Lewis Capaldi, “Someone You Love”.

Bien que Diesel ait utilisé l’autoréglage pour s’aider lui-même, il a montré qu’il pouvait chanter les notes de ce grand succès.

Dans la vidéo où Diesel chante en arrière-plan, nous avons pu voir une série d’images de certaines de ses récentes vacances en famille, car il a décidé de le faire pour leur montrer son amour pour la Saint-Valentin.

Dans la description, il a écrit: «Happy V Day», c’est-à-dire en abrégé Happy Valentine’s Day, où Vin apparaît avec son partenaire Paloma Jiménez et ses trois enfants sur la plage.

Auparavant, nous avions déjà vu l’acteur chanter, car en 2012, il a surpris les utilisateurs en partageant une vidéo chantant la chanson «Stay» de Rihanna, dans une salle de karaoké, alors c’est devenu viral en peu de temps.

Il est également apparu en chantant “Stay With Me” de Sam Smith dans une interview avec Capital FM en 2014 et un autre en chantant “My Heart is Open” de Maroon 5, le même le 14 février 2015.

Il faut rappeler que le film tant attendu de la saga légendaire de “Fast and Furious” est sur le point d’arriver dans les salles du monde. Ainsi, la première bande-annonce a déjà été publiée où ils ont montré 2 nouveautés d’un personnage qui est de retour et l’arrivée d’un autre qui sera assez important à l’avenir.

Vin Diesel, l’acteur principal qui joue le populaire Dominic Toretto. Au début de la bande-annonce, nous pouvons voir comment Toretto est sur son dos en se souvenant: “J’avais l’habitude de vivre ma vie un quart de mile à la fois, mais les choses ont changé, maintenant je suis papa.”

