Vin Diesel taquine les grands camées secrets de Fast & Furious 9

Après avoir été retardé en raison de la pandémie de coronavirus en cours, nous devons maintenant attendre jusqu’en avril 2021 pour voir le neuvième versement Rapide furieux la franchise. Les fans ont été pressés par une autre tranche de logique et de folie véhiculaire défiant la gravité, avec la première bande-annonce accumulant plus de 500 millions de vues en ligne en un rien de temps.

Malheureusement, la crise de santé en cours qui a frappé le monde a affecté d’innombrables superproductions hollywoodiennes, et en dépit d’être si proche de la sortie, les fans doivent être patients et attendre encore 13 mois pour voir quel genre de problème Dominic Toretto et sa famille auront. eux-mêmes en.

Le réalisateur de retour Justin Lin n’ajoutera probablement aucune nouvelle séquence étant donné que F9 était censé être verrouillé et prêt à partir, mais la figure de proue et le producteur Vin Diesel ont récemment laissé entendre que la dernière aventure de globe-trotter pourrait présenter quelques apparitions surprises de grandes stars. qui ont été gardés secrets.

“Assez étrange, il y a 20 ans, vous ne l’auriez pas pensé, mais maintenant nous avons des gagnants d’Oscar qui demandent tous à faire partie du film. C’est bizarre. Je vais peut-être en révéler un peu trop si… parce qu’il y a des secrets qui doivent être gardés près du gilet pour le public, parce que je leur appartiens. »

Cliquer pour agrandir

Alors que le casting de l’ensemble de base est resté ensemble pendant au moins une décennie, Diesel, Michelle Rodriguez et Jordana Brewster étant sur le point d’atteindre leur 20e anniversaire, les joueurs de soutien sont devenus de plus en plus éclectiques ces dernières années, et cela le met à la légère.

Y compris spin-off Hobbs & Shaw, ces dernières années, la famille Fast a accueilli les gagnants des Oscars Helen Mirren et Charlize Theron, la légende vivante Kurt Russell, le fils d’une légende vivante Scott Eastwood, les superstars de l’action Jason Statham et Tony Jaa, les vedettes Ryan Reynolds et Kevin Hart, les lutteurs professionnels Roman Reigns et John Cena, les chanteurs Rita Ora et Cardi B et d’innombrables autres dans le giron.

La franchise est devenue si écrasante que les gens veulent désespérément en faire partie, donc ce n’est pas un choc de voir que Rapide et furieux 9 pourrait potentiellement avoir encore plus de surprises en réserve pour le public quand il sortira enfin en salles.