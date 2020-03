Vin Diesel Teasing: une nouvelle star surprenante rejoint la franchise «Fast & Furious»?

Le casting de la franchise Fast & Furious ne cesse de croître avec de nouveaux alliés et méchants. Vin Diesel a révélé que les fans attendent toujours plus de surprises. Découvrez ce qu’il avait à dire au sujet de la surprise qui est un «témoignage» de la franchise et plus encore.

«F9» aura de nouveaux visages dont Cardi B

Le nouvel épisode continuera l’histoire de plusieurs personnages bien-aimés. Mais il y aura également un caméo passionnant.

“Ma fille voulait un casting, donc Cardi B est dedans”, a déclaré Diesel à Jimmy Kimmel. “J’ai dit:” C’est une excellente idée “en écoutant” J’aime “…” “

Il a également taquiné que plus d’acteurs demandent à rejoindre la franchise. “Assez étrange – il y a 20 ans, vous ne l’auriez pas pensé – mais maintenant nous avons des gagnants d’Oscar qui demandent tous à faire partie du film. C’est bizarre », a-t-il révélé.

Il est probable que les fans ne découvriront pas de qui il parle avant d’avoir regardé le film. “Je vais peut-être en donner un peu trop si je – oui, parce qu’il y a des secrets à garder pour le public parce que je leur appartiens”, a-t-il déclaré.

Le nouveau film apportera le retour de Han

La bande-annonce de F9 est sortie et montre que Han est bien vivant. C’est choquant, car on croyait auparavant que Deckard Shaw (Jason Statham) avait tué Han (Sung Kang) dans Fast & Furious 6. Le directeur de F9, Justin Lin, a parlé à MTV de ramener le personnage bien-aimé.

“Vous découvrirez, mais Han est un personnage très spécial pour moi”, a-t-il déclaré. “Nous avons commencé à remonter dans mon film de carte de crédit [Better Luck Tomorrow] puis il est entré dans la franchise à Tokyo Drift. Il a toujours été un personnage spécial, et quand je suis parti en [Fast & Furious 6], nous sommes en quelque sorte partis ensemble. “

Il a poursuivi: «L’une des raisons pour lesquelles je suis revenu était de le ramener. J’étais à un Q&A pour un film et quelqu’un dans le public a dit qu’il était confus à propos de ce qui s’était passé. Cela m’a vraiment fait penser et m’a inspiré que si nous continuions, nous devrions avoir justice pour Han, c’est sûr. “

La bande-annonce promet que la justice arrive pour le personnage. Cependant, Shaw ne sera pas dans le film parce que Statham était occupé à filmer Hobbs & Shaw.

Il a taquiné que les fans étaient surpris

Vin Diesel assiste à la première de “Bloodshot” de Sony Pictures | Amy Sussman / .

La star de cinéma a parlé de la franchise avec Entertainment Tonight. Il a révélé qu’il y avait une autre surprise à venir.

“Je ne peux le dire à personne”, a déclaré Diesel. “[But] c’est tellement génial! ” Il a poursuivi: “C’est un témoignage de la franchise, c’est un témoignage de tout le travail que tout le monde a fait et c’est un témoignage de l’intégrité.”

La franchise a ajouté des stars inattendues auparavant avec Kurt Russell et Helen Mirren. Il a expliqué ce que cela signifie pour lui d’avoir de tels acteurs. “En tant que thésian, en tant que personne qui a commencé à jouer à l’âge de 7 ans, c’est merveilleux de danser avec d’autres thésianes acclamés et d’essayer de faire de la magie”, a-t-il déclaré.

Il y a de fortes chances que les fans ne sachent pas pendant combien de temps cette surprise. Cependant, étant donné qu’il avait précédemment déclaré que les gagnants des Oscars avaient demandé à se joindre à lui et qu’il parlait de pouvoir «danser avec d’autres personnalités acclamées», la surprise pourrait être une nouvelle star. F9 sortira en salles le 22 mai 2020.