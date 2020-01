Vince Carter de la NBA devient le premier de la ligue à jouer pendant quatre décennies

Cette saison sera sa dernière.



Pendant 24 saisons, Vince Carter a été une force dominante en NBA. Le vétéran de la ligue, âgé de 42 ans, est actuellement gardien / attaquant des Atlanta Hawks, mais sa carrière l’a amené dans de nombreuses villes depuis 1998. Il a commencé avec les Raptors de Toronto (après avoir été échangé des Golden State Warriors le soir du repêchage) ), puis sur les Nets du New Jersey, puis eu un bref passage avec l’Orlando Magic, un an avec les Phoenix Suns, puis aux Dallas Mavericks avant de passer aux Memphis Grizzlies, puis il était avec les Sacramento Kings un peu avant faire une maison avec les Hawks.

Gregory Shamus / Personnel / .

Parmi les points saillants de sa carrière, Carter a remporté l’or aux Jeux olympiques des États-Unis, deux fois All-NBA, huit fois All-Star, Slam Dunk champion en 2000 et Rookie of the Year en 1999. Il a fait une longue et fructueuse course dans la NBA pour toutes ces années, et il a récemment annoncé que cette saison sera sa dernière.

Lors du match de samedi contre les Indiana Pacers, Carter a joué 18 minutes et a marqué trois points. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c’était un moment dans l’histoire de la NBA que personne d’autre n’avait accompli. Carter est devenu le premier joueur de la NBA à apparaître en quatre décennies distinctes, et cela semble être un excellent moyen de se retirer à la retraite. Découvrez ci-dessous une collection des meilleures pièces de Carter de chaque saison de sa carrière.

.