Vincent Van Gogh: le Mexique reçoit l’exposition Van Gogh Alive

Elle n’est pas encore ouverte et l’exposition privée “Van Gogh Alive: The Experience” a déjà suscité de grandes attentes auprès du public mexicain.

L’exposition – qui a été présentée dans plus de 60 villes et a été vue par six millions de personnes – rassemble environ 3000 images parmi des peintures, des estampes, des photographies et des vidéos qui racontent chronologiquement la vie et l’œuvre de l’un des peintres les plus célèbres du monde. .

L’exposition se veut une expérience multisensorielle qui combine musique, effets sonores et odeurs avec des images grand format projetées en haute définition sur murs, colonnes, plafonds et sols.

L’assemblée, dans une tente de 1 300 mètres carrés sur l’esplanade du Monument à la Mère de Mexico, a duré plus de 40 jours et a impliqué environ 500 personnes. “C’est un énorme défi de production, c’est d’arriver sur une place et de construire un musée numérique avec plus de 500 personnes”, a déclaré à l’Associated Press Bernardo Novar, PDG de Must Wanted Group, directeur de l’exposition au Mexique. “Le plus grand (défi) était de le réaliser sur une place publique … il y a du trafic, il y a des voitures, il y a des citoyens et nous voulons vivre avec eux.”

L’exposition a été créée en 2011 par la société australienne Grande Exhibitions avec la technologie SENSORY4, un système surround avec des images de qualité cinématographique. Les visiteurs peuvent marcher, s’asseoir ou se tenir debout au même endroit et avoir leur propre expérience, car le spectacle est différent sous différents angles. “Van Gogh Alive” utilise plus de 50 projecteurs haute définition pour montrer les œuvres du maître du post-impressionnisme.

“Nous continuons d’améliorer et d’augmenter l’expérience, il s’agit donc d’une version plus récente de ce que nous avons présenté auparavant”, a déclaré Rob Kirk, directeur des opérations commerciales de Grande Exhibitions, lors d’une visite de l’exposition de presse.

Kirk a noté que le travail de Van Gogh est idéal pour ce type de format. “Il est très emblématique et coloré, il fonctionne très bien dans ce médium … Mais il a aussi une histoire très intéressante, il n’a été peintre actif que pendant 10 ans de sa vie, de 1880 à 1890, et a produit une quantité énorme d’œuvres pour lesquelles Il n’a jamais été reconnu dans la vie. »

L’entreprise a également réalisé des projets sur Léonard de Vinci et les impressionnistes français. Selon l’exécutif, sa mission est d’attirer une population ou une population qui ne serait pas intéressée à aller dans les musées d’art mais qui veut apprendre, se divertir et s’inspirer.

“Ce que nous essayons de faire, c’est de faire tomber les barrières et de les rendre plus accessibles aux visiteurs”, a déclaré Kirk, qui a déclaré qu’il serait très intéressé de pouvoir faire une exposition similaire avec l’œuvre de la peintre mexicaine Frida Kahlo.

Enfin, le 22 février, Van Gogh Alive The Experience ouvre ses portes.

Il s’agit d’une expérience multisensorielle qui simule un voyage à l’intérieur de l’œuvre du grand peintre hollandais.

Le prix d’entrée est de 220 pesos.

“Si nous pouvons ajouter d’autres artistes, nous serions ravis, car il s’est avéré être un médium très populaire qui s’ouvre à un nouveau public qui n’irait pas traditionnellement dans une galerie d’art et je pense que c’est un excellent moyen de diffuser l’histoire et l’art, la culture ailleurs », a-t-il dit.

L’exposition comprend également une section d’expériences interactives, avec des scénarios et des installations de troisième dimension inspirés des œuvres de Van Gogh, ainsi qu’une boutique de cadeaux et une cafétéria. Les expériences, trouvées à l’extérieur de la galerie principale, ont été conçues par des artistes mexicains.

Après des expositions extrêmement populaires d’artistes tels que Yayoi Kuzama, Anish Kapoor, Vasili Kandinsky et Leonardo Da Vinci, qui ont rassemblé des centaines de milliers de visiteurs à Mexico, le pari «Van Gogh Alive» est élevé.

Il reste à voir si son prix de 275 pesos (14 $), considérablement plus élevé que la moyenne des musées publics mexicains qui facturent environ 70 pesos (3,7 $) et ont des jours d’entrée gratuits ou des remises, n’arrête pas la ferveur du public Pour l’exposition. Apparemment, il s’apprête à rassembler une foule, selon les chiffres partagés par les organisateurs mardi: 85 000 billets ont déjà été vendus tandis que le gouvernement de Mexico a planté des tournesols sur le Paseo de la Reforma, l’avenue la plus importante de la ville, à l’occasion de l’exposition.

Les billets peuvent être achetés en ligne ou à la billetterie installée à côté de la tente. Les étudiants, les enseignants, les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent demander une remise de 25% montrant une pièce d’identité officielle.

L’exposition sera ouverte au public du jeudi au 31 mai et prévoit par la suite de déménager dans d’autres villes du pays. “Nous avons déjà des conversations avec certains États et nous allons bientôt partager de bonnes nouvelles”, a déclaré Novar.

Van Gogh (Zundert, Hollande, 1853 – Auvers-sur-Oise, France, 1890) est considéré comme l’un des principaux représentants du post-impressionnisme et parmi ses œuvres les plus célèbres figurent “Nuit étoilée”, “Tournesols”, “Lithiums »,« Autoportrait à l’oreille bandée et «Champ de blé aux cyprès».

