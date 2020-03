Vinegar Syndrome annonce le prochain set “Forgotten Gialli: Volume 1” avec trois films rares

Syndrome du vinaigre a annoncé aujourd’hui qu’ils sortiront de rares films d’horreur italiens et espagnols dans le cadre de leur collection “Forgotten Gialli”, et le premier volume a été révélé.

“Gialli oublié: Volume 1, “Le premier de plusieurs volumes à venir”, comportera trois titres jamais disponibles aux États-Unis et sortira en avril. Les précommandes seront bientôt disponibles. »

La société détaille: «Ces trois films presque impossibles à voir seront présentés dans de toutes nouvelles restaurations 2K à partir de leurs négatifs originaux.»

Le volume 1 comprend: “l’adaptation de Javier Aguirre parsemée d’étoiles euro-sleaze de And Then There Were None, LE TUEUR EST L’UN DES 13, L’hybride giallo / proto-slasher de León Klimovsky, TRAUMATISME, et Helia Colombo est extrêmement bizarre LA POLICE BLANCHE DANS LE NOIR. “