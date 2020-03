Vinny Guadagnino de Jersey Shore est fan de «The Bachelor»

Êtes-vous triste Le baccalauréat est terminé? Côte du New Jersey: la star des vacances en famille Vinny Guadagnino est probablement triste aussi. Lors de la finale de Peter Weber de The Bachelor, le «Keto Guido» s’est tourné vers Twitter pour partager ses réflexions sur tout, des larmes de Barbara Weber aux compétences de Wingman de Chris Harrison.

Fin du “Bachelor”

La saison Weber de The Bachelor est arrivée à une conclusion dramatique. Après avoir annulé l’engagement avec Hannah Ann Sluss, Weber a choisi de poursuivre une relation avec Madison Prewett. La maman de Weber, Barbara, ne pouvait pas masquer sa déception.

Au cours de la partie en direct de la finale, Sluss a parlé du cœur confus de Weber, disant que «leur engagement impliquait trois femmes. [Herself]. [Peter] toujours en amour avec Madison et propose de [her]. Et [Peter] besoin de fermeture avec Hannah Brown. ” Affolée mais prête à continuer, Sluss a fait la paix avec ce qui s’est passé et est partie la tête haute.

Quelques jours après la finale de The Bachelor, Weber a posté sur Instagram pour annoncer que lui et Prewett avaient décidé de se séparer.

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu des amis, de la famille et de la nation bachelor au cours des derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Le «Keto Guido» rejoint la Bachelor Nation

Lors de la finale de The Bachelor, il est devenu très clair que la star de Jersey Shore est un grand fan. Guadagnino a tweeté en direct tout le temps, partageant son point de vue sur les plus grandes controverses de cette saison. Les tweets de «Keto Guido» ont alimenté la conversation entre les fans de Bachelor Nation et de Jersey Shore.

En tant que personne cherchant l’amour lui-même, Guadagnino admirait les efforts de l’hôte et producteur Harrison pour être un bon ailier.

Chris Harrison est allé jusqu’en Alabama pour connecter Peter à Maddie. C’est un putain d’ailier dont nous avons tous besoin #TheBachelor

– Vinny Guadagnino (@VINNYGUADAGNINO) 11 mars 2020

Guadagnino a également admis qu’il était un partisan de Hannah Ann, mais qu’elle ne pouvait pas être en colère contre Peter Weber pour la situation. Après tout, le but de The Bachelor est qu’un homme tombe amoureux de plusieurs femmes en même temps. Le plus difficile, c’est de choisir d’être d’accord avec ça.

J’aime Hannah Ann ce soir, mais elle ne peut pas être fâchée contre Peter pour être amoureux d’une autre fille … ils sont sur le baccalauréat qui est un spectacle où un homme tombe avec plusieurs personnes en même temps #TheBachelor

– Vinny Guadagnino (@VINNYGUADAGNINO) 11 mars 2020

Guadagnino a fait quelques blagues pendant qu’il tweetait en direct. Lorsque Hannah Ann a expliqué comment Weber avait ruiné l’expérience mémorable de son premier engagement, Guadagnino a tenté de la réconforter en tweetant sur sa colocataire Angelina Pivarnick et ses multiples engagements.

Hannah, vous pouvez vous fiancer à nouveau .. Angelina de mon émission s’est fiancée comme 6 fois #TheBachelor

– Vinny Guadagnino (@VINNYGUADAGNINO) 11 mars 2020

La star de Jersey Shore n’a pas apprécié l’attitude de Barbara Weber lors de la finale, lui disant de “se détendre”.

Plus important encore, Guadagnino l’a appelé tel qu’il était. À l’insu de Sluss, elle était la seule à gauche. L’auto-élimination de Prewett a essentiellement forcé Weber à proposer à Sluss, qui ne pouvait pas attendre pour passer le reste de sa vie avec Weber.

Peter: “Hanna Ann … tu es belle … tu te soucies … tu es altruiste …. et tu es le seul qui reste … alors tu vas m’épouser!? ” #Le célibataire

– Vinny Guadagnino (@VINNYGUADAGNINO) 11 mars 2020

Le «Keto Guido» est lui-même célibataire

Guadagnino et son copain Pauly DelVecchio ont été les stars de MTV’s A Double Shot at Love, un spectacle où 20 femmes ont concouru pour gagner l’affection des guidos du Jersey Shore. Semblable à The Bachelor, A Double Shot at Love a présenté des rendez-vous individuels et une cérémonie d’élimination.

Lors de la finale de Double Shot, DelVecchio a décidé qu’il ne voulait pas être en relation avec quelqu’un d’autre que lui-même, mais Guadagnino a choisi Alysse Joyner. Un favori des fans, les taches de rousseur et le comportement timide de Joyner ont capté l’attention de Guadagnino.

Malheureusement, les choses n’ont pas fonctionné entre Joyner et Guadagnino. Lors de la réunion spéciale pour le spectacle, Joyner a expliqué qu’après quelques semaines de rencontres, Guadagnino avait cessé d’essayer. Il a blâmé leur capacité restreinte d’interagir après la fin de l’émission, mais a concédé qu’il n’avait pas réussi à maintenir une «relation textuelle».

Peut-être que les mondes de Guadagnino entreront en collision et il sera un jour le prochain Bachelor.