Viola Davis Drama «First Ladies» reçoit une commande à Showtime

C’est officiel: Viola Davis échangera les lettres HTGAWM contre FLOTUS.

Showtime a commandé la série First Ladies, un drame mettant en vedette l’Emmy et lauréate d’un Oscar en tant qu’ancienne Première Dame Michelle Obama.

Les premières dames, qui ont initialement reçu un engagement de scénario sur le réseau en août dernier, tireront le rideau sur la vie personnelle et politique de plusieurs femmes énigmatiques qui ont servi comme première dame tout au long de l’histoire américaine. «Dans l’aile est de la Maison Blanche, nombre des décisions les plus marquantes et les plus révolutionnaires de l’histoire ont été cachées», taquine la ligne de connexion du projet, «prises par les premières dames charismatiques, complexes et dynamiques de l’Amérique».

En plus d’Obama, la première saison de l’émission se concentrera sur Eleanor Roosevelt et Betty Ford, bien que le casting pour ces rôles n’ait pas encore été annoncé.

“Tout au long de notre histoire, les conjoints des présidents ont exercé une influence remarquable, non seulement sur les dirigeants du pays, mais aussi sur le pays lui-même”, a déclaré Jana Winograde, présidente du spectacle de Showtime. «Les First Ladies s’intègrent parfaitement dans la timonerie et la politique de Showtime, révélant à quel point les relations personnelles ont un impact sur les événements nationaux et mondiaux. Avoir Viola Davis jouer Michelle Obama est un rêve devenu réalité, et nous ne pourrions pas être plus chanceux d’avoir son talent extraordinaire pour aider à lancer cette série. “

Davis produira également le drame d’une heure aux côtés de son mari Julius Tennon. En attendant, l’actrice est sur le point de conclure une série de six saisons sur How to Get Away With Murder d’ABC, qui reprendra jeudi 2 avril pour ses six derniers épisodes.

Il n’y a actuellement aucun calendrier pour les débuts des premières dames. Allez-vous regarder quand il sera diffusé?