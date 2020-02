Viola Davis entre dans la Maison Blanche en tant que première dame emblématique

Au fil des ans, nous avons vu plusieurs femmes honorer l’écran pour jouer la première dame américaine. De Natalie Portman comme Jacqueline Kennedy dans Jackie, à Emma Thompson comme Hillary Rodham Clinton dans Primary Colours, d’innombrables femmes sont entrées dans le rôle de l’épouse du président.

Maintenant, Showtime a créé une série qui jette un œil dans la vie de plusieurs premières dames avec First Ladies. Le casting n’a pas été beaucoup diffusé, mais nous savons que la star de How to Get Away with Murder Viola Davis entrera à la Maison Blanche pour incarner une première dame emblématique. Si le reste du casting est aussi impressionnant, First Ladies sera certainement un spectacle que vous devez regarder.

Est-ce que First Ladies est la version américaine de The Crown?

Viola Davis | Andreas Solaro / .

L’année dernière, Deadline a annoncé un nouveau spectacle en développement chez Showtime. First Ladies suit la vie des femmes dans les coulisses de la Maison Blanche. Bien qu’ils n’aient pas été élus à leurs postes, ils n’en ont pas moins «exercé une influence remarquable, non seulement sur les dirigeants du pays, mais sur le pays lui-même», comme le souligne Jana Winograde, présidente de Showtime Entertainment.

Le spectacle sera écrit par Aaron Cooley et suit la vie de plusieurs anciennes premières dames. Sur le pont pour la première saison, Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama. Bien que la série télévisée soit de nature fictive, elle tirera toujours une grande partie de son intrigue et de ses personnages de chiffres et d’événements réels.

Si vous pensez que l’intrigue vous semble familière, vous n’êtes pas seul. La prémisse ressemble beaucoup à La Couronne de Netflix, située de ce côté de l’étang. Au-delà du créateur de la série et de l’intrigue de base, de nombreux détails restent à voir.

Une décision clé de casting a déjà été annoncée

Lorsque vous développez un spectacle comme First Ladies, le casting doit être parfait. Il s’agit d’un spectacle basé sur certaines des figures les plus célèbres du monde, dont certaines sont encore très vivantes.

Deadline a récemment annoncé que l’émission avait été officiellement reprise, et a confirmé en même temps l’une des stars de l’émission. Selon Deadline, Viola Davis interviendra pour jouer la 41e première dame des États-Unis, Michelle Obama.

Pendant son séjour à la Maison Blanche, Obama s’est fait connaître pour son soutien à une vie saine et pour sa défense des enfants. Elle exigeait une présence et le faisait toujours avec classe et style.

Davis semble être un ajustement parfait pour le rôle. Sa voix est puissante, elle se manie avec grâce et elle sait attirer l’attention de la pièce.

Viola Davis continue de livrer

Pour quiconque n’y prêtait pas attention, il pouvait sembler que Davis avait eu de la chance dans son rôle d’Annalise Keating sur Comment s’en tirer avec le meurtre. Sa star est montée en flèche depuis qu’elle a joué dans le spectacle Shonda Rhimes. Mais quiconque a suivi l’actrice sait que l’homme de 54 ans est à Hollywood depuis longtemps. Elle a créé un curriculum vitae impressionnant, y compris une victoire aux Oscars en 2017.

Au début de sa carrière, Davis est apparue principalement dans des spots récurrents dans des émissions de télévision et dans des téléfilms. Après How to Get Away with Murder, l’actrice a commencé à décrocher des rôles plus importants. En 2011, l’actrice a joué Aibileen Clark dans The Help. Deux ans plus tard, elle était le major Gwen Anderson dans Ender’s Game.

De Aibileen Clark et Rose Maxson (Fences) à Annalise Keating et Amanda Waller (Suicide Squad), Davis a joué quelques femmes emblématiques. À en juger par la description de l’émission et le curriculum vitae de l’actrice, il est sûr de dire que Davis sera bientôt en mesure d’ajouter son dernier rôle à sa liste de performances inoubliables.