Violeta Mangriñán, brisée de douleur, découvre que Fabio était infidèle

Le couple formé par Violeta Mangriñan et Fabio Colloricchio semblait la relation parfaite. Cependant, comme le dit à juste titre notre proverbe, tout ce qui brille n’est pas or et parfois, face à la galerie, c’est une bonne chose à affronter quand, en fait, il est brisé de douleur. Eh bien, précisément c’est ce qui leur est arrivé cet été, depuis, maintenant, la jeune femme a osé avouer qu’il était infidèle.

Violeta Mangriñán, dans «Femmes et hommes et vice versa»

Cela a été dit dans «Femmes et hommes et vivecersa», un programme dans lequel elle est collaboratrice. Tout venait d’un combat qu’il avait avec Sofia, Kiko et Oriana, un totum revolutum capable de rendre quelqu’un fou. À un moment donné, la jeune femme a décidé d’exploiter et de faire savoir qu’elle savait ce qu’est une infidélité: “Fabio m’a trompé cet été”, a-t-il révélé. “Il a foiré avec une fille, ils se sont embrassés et j’ai décidé de lui pardonner“La jeune femme a continué, laissant le public bouche bée.

À travers les larmes, la jeune femme a raconté son histoire pour donner une leçon aux personnes présentes et à tous ceux qui l’accusent de gérer sa vie: “Peut-être aurait-il été préférable pour moi de faire une lecture ou d’aller sur les plateaux pour la raconter, mais J’ai décidé de ne le partager qu’avec mes amis et les gens qui m’aiment“, a déclaré Mangrián, qui n’a pu éviter aucune bande de Sofía Suescun, du style:” C’est que tu n’intéresses personne. ”

La relation entre Violeta et Fabio

Violeta et Fabio ont commencé leur relation dans ‘Survivors 2019′. Elle était entrée dans le programme avec un partenaire, mais ne pouvait s’empêcher de tomber devant les bras de l’italienne. En réalité, ils ont commencé leur relation et ils ont laissé libre cours à leur passion et, à leur retour en Espagne, ont encore renforcé leur partenaire. Cependant, dans le canal que la jeune femme a sur la plate-forme Mediaset, oui qui a donné des indices qu’ils sont passés par l’étrange bosse, comme quand ils ont choisi de suivre une thérapie de couple.

