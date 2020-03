Violeta Mangriñán et Fabio Colloricchio, avec des symptômes de souffrance d’un coronavirus

En Espagne, il y a chaque jour un plus grand nombre de personnes infectées par le coronavirus malgré les mesures préventives ordonnées le 14 mars. Peu à peu plus de cas sont connus et personne n’est sauvé de ce virus qui ravage le monde. Plusieurs célébrités ont déjà été testées positives et parmi celles qui souffrent des symptômes de l’infection figurent Fabio Colloricchio et Violeta Mangriñán.

Fabio Colloricchio et Violeta Mangriñán

Ceux qui étaient candidats à «Survivors» et collaborateurs de «Survivors: Connection Honduras» étaient absents de leur travail le 22 mars, affirmant qu’ils souffraient de symptômes de la maladie. “Nous sommes probablement infectés par COVID-19“a déclaré l’extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ dans une vidéo envoyée au programme.” Ce que nous faisons depuis le premier instant est de rester à la maison. “

Un appel à rester à la maison

Profitant de l’opportunité qui leur était offerte, le couple a souhaité faire appel à tous les téléspectateurs de l’émission pour les sensibiliser aux mesures à prendre dans cette quarantaine. “Nous n’avons pas utilisé le système de santé parce que nous comprenons qu’il y a des gens qui en ont bien plus besoin que nous parce que, après tout, nous avons eu les symptômes les plus bénins faible fièvre, maux de tête sévères, un peu de douleur thoracique peut-être lors de la respiration et nous avons complètement perdu l’odeur et le goût“, a déclaré Mangriñán.

“Nous l’avons à la maison et nous avons vraiment de la chance car il y a beaucoup de gens qui sont connectés à un respirateur dans un hôpital et beaucoup d’autres personnes qui ne peuvent même pas accéder à ce respirateur et mourir“Pour chaque personne qui sort, il y a quatre ou cinq personnes qui meurent, donc je suis désolé d’être exagéré, mais c’est la réalité.” “Si nous voulons que ce ne soit pas si grave, la meilleure chose que nous pouvons faire est rester à la maison “, a complété Fabio.

.