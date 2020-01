Virgil Abloh conçoit la capsule de vêtements Louis Vuitton x NBA: Détails

La NBA passe à la mode.



Virgil Abloh est devenu l’un des créateurs de mode les plus célèbres au monde ces dernières années. Commençant par Pyrex et Off-White, Virgil a pu trouver un emploi avec Louis Vuitton et il a fait encore plus de vagues depuis. Les célébrités et les athlètes ont rapidement copié certains des designs de Virgil et les grandes institutions en ont pris note. L’une de ces institutions n’est autre que la NBA. Récemment, il a été révélé que Louis Vuitton et la NBA collaboreraient bien que les détails ne soient pas connus.

Selon Hypebeast, il semble que Abloh concevra une collection de vêtements et accessoires Louis Vuitton x NBA. Pour l’instant, le seul élément signalé est une valise de voyage pour le trophée Larry O’Brien.

Thierry Chesnot / .

Il n’y a pour l’instant aucune photo de l’une des pièces. Dans un avenir proche, il y aura un événement exclusif à Paris où toutes les pièces seront exposées. Plus tard cette semaine, les Milwaukee Bucks et Charlotte Hornets seront à Paris pour disputer le tout premier match NBA en France. La NBA est une marque mondiale, tout comme Louis Vuitton. Dans cet esprit, il serait logique qu’ils collaborent.

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous êtes enthousiasmé par cette capsule.

.