Virgil Films lance le documentaire ‘Scream, Queen! Mon cauchemar sur Elm Street ‘en mars

Un compagnon essentiel du documentaire de franchise Never Sleep Again, Criez, Reine! Mon cauchemar sur Elm Street est un merveilleux documentaire qui a frappé le circuit du festival l’année dernière, racontant l’histoire de Nightmare on Elm Street 2: la star de Freddy’s Revenge Mark Patton et sa propre expérience personnelle avec l’accueil et l’héritage du film. Apportant le contexte nécessaire à la période de tournage du film de 1985, le doc offre un regard puissant et magnifique sur le parcours d’un homme pour remettre les pendules à l’heure et réécrire l’héritage de la suite de l’horreur.

La date limite rapporte aujourd’hui que Scream, Queen! a été acquis par Virgil Films, et la société s’apprête à publier le documentaire sur DVD et numérique en Mars 2020.

«À travers des interviews avec les acteurs et l’équipe de NOES2, ainsi que des sommités du cinéma et de la culture queer comme Peaches Christ, des réalisateurs Roman Chimienti et Tyler Jensen n’ont pas peur de se délecter de l’amour et du fandom qui ont grandi pour le film, tout en confrontant les réalités déchirantes et difficiles qui font partie de son héritage. »

«Au centre de tout cela se trouve Mark Patton, un homme merveilleusement courtois et honnête avec une histoire importante qui ne manquera pas de gagner le cœur de tous.»

Lisez la critique de Trace’s Fantastic Fest et consultez la bande-annonce officielle ci-dessous.