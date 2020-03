Virgin Media en pourparlers pour amener Disney + sur leurs appareils au Royaume-Uni et en Irlande

Juste avant le lancement de Disney + au Royaume-Uni le 24 mars, selon S&P Global Market Intelligence, Disney est en pourparlers avec Virgin Media pour apporter Disney + à ses appareils au Royaume-Uni et en Irlande.

«Nous entretenons une relation de longue date avec Disney et nous discutons de Disney +», a déclaré le porte-parole de Virgin Media. Les discussions incluent les droits de première fenêtre de télévision payante sur des films du 20e siècle tels que «Le Mans 66» – intitulé «Ford v Ferrari» aux États-Unis – et «Terminator: Dark Fate», a ajouté le porte-parole.

Plus tôt cette semaine, Disney et Sky ont annoncé un accord similaire, qui est un accord de distribution pluriannuel avec Disney + et comprend l’accès aux films du 20e siècle, mais il était important de noter que l’accord Sky n’est pas exclusif.

Cela permettra aux clients de Virgin Media d’avoir accès à l’application Disney + sur leurs appareils de streaming, de la même manière que Amazon Prime et Netflix sont disponibles.

Espérons que Virgin Media annoncera que l’accord est finalisé avant le lancement de Disney + le 24 mars.

