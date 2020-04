‘Virgin River’ Saison 2: Date de sortie de Netflix et ce que nous savons jusqu’à présent

Virgin River revient sur Netflix pour une saison 2 en 2020 et nous avons tout ce que vous devez savoir sur la deuxième saison à venir, y compris quelques détails sur qui va être impliqué, quand nous allons probablement voir sa sortie et peut-être la plupart surtout, ce qui va se passer dans la saison 2.

Malgré l’absence de bande-annonce, de nombreux abonnés se sont déjà connectés pour regarder Virgin River. Il n’est pas surprenant que la série ait rencontré un grand succès auprès des abonnés, car les drames dans les petites villes ont toujours été très populaires auprès du public. Cela a pris du temps, mais Netflix investit enfin dans les drames Hallmark-Esque, et Virgin River est la série parfaite pour tester les eaux.

Virgin River est une série dramatique romantique originale de Netflix basée sur les romans du même nom de l’auteur Robyn Carr. La production de la série a été confiée à Sea To Sky Productions ULC., Tous les tournages se déroulant au Canada.

Netflix a-t-il renouvelé Virgin River pour une deuxième saison?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour: 09/12/2019)

Non seulement Virgin River a été renouvelé, mais le tournage de la deuxième saison se poursuit depuis le 9 septembre et s’est terminé le 17 décembre 2019. Les dates de tournage étaient (comme vous le savez probablement) peu de temps après la première saison. Notre supposition est que la deuxième saison se déroulera à Noël compte tenu du calendrier de tournage, mais pour l’instant, ce ne sont que des spéculations.

Une fois de plus, le tournage a eu lieu à Vancouver au Canada malgré le fait qu’il se déroule dans la Californie rurale.

L’auteur derrière la série, Robyn Carr, a parlé au Washington Post et a déclaré: “C’est tellement excitant de faire partie du mouvement de genre roman qui se déroule à Hollywood”, ajoutant: “J’ai dit à mes lecteurs de penser à cela comme toute nouvelle aventure «Virgin River» avec vos personnages préférés. ».

Nous savions environ un mois avant le renouvellement officiel du compte See What’s Next de Netflix qui a vu les stars de la série exprimer leur enthousiasme pour une autre saison. Et ce malgré le fait que le tournage était probablement déjà terminé pour la saison 2!

#VirginRiver a été renouvelé pour une deuxième saison et le casting – sans parler du chien de Martin – en est très excité! pic.twitter.com/BI7ieZ4Kxd

– Voir la suite (@seewhatsnext) 20 décembre 2019

Quand la deuxième saison de Virgin River sera-t-elle sur Netflix?

Le tournage de la deuxième saison se terminera le 17 décembre, soit trois mois plus tôt que la première saison, qui s’est achevée en mars 2019.

Notre spéculation sur la date de sortie est due aux neuf mois qu’il a fallu entre le tournage de la première saison et sa date de sortie.

Une spéculation que nous avons, c’est qu’en raison des dates de tournage, nous pourrions voir la deuxième saison se dérouler pendant les vacances de Noël, ce qui signifie qu’elle arrivera juste avant Noël.

Dans le cas où vous vous demandez si l’épidémie de coronavirus affectera la libération de Virgin River S2, ne le faites pas. La série est déjà terminée selon nos sources.

Notre date de sortie spéculée: été ou automne 2020

Virgin River Season 2 Cast Members

La plupart des acteurs principaux ont confirmé ou confirmé leur retour pour la saison 2.

Qui comprend:

Martin HendersonAlexandra BreckenridgeJenny CooperGrayson Maxwell GurnseyBenjamin HollingsworthColin Lawrence

Passons maintenant aux nouveaux visages qui apparaîtront dans la saison 2 de Virgin River.

Au début de 2020, nous avons entendu parler d’une énorme bande de nouveaux visages qui seront en vedette. Ceux-ci inclus:

Carmel Amit jouera le rôle de JamieKeith MacKechnie comme NickDonald Heng comme GeorgeSteve Bacic comme WesLane Edwards comme Sheriff DuncanThomas Nicholson comme Leo Cavanagh

Quelques annonces de casting pour la saison 2 de #VirginRiver:

Carmel Amit jouera le rôle de Jamie

Keith MacKechnie comme Nick

Donald Heng comme George

Steve Bacic comme Wes

Lane Edwards en tant que shérif Duncan

Thomas Nicholson comme Leo Cavangh pic.twitter.com/8OwgQYv0vf

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 28 février 2020

En mars 2020, nous avons appris que Marco Grazzini jouera le rôle de Mike dans la saison 2.

Tout ce que nous savons sur la saison 2 de Virgin River

La saison 2 devrait comprendre 10 épisodes.Andy Mikita a été confirmé pour diriger les épisodes 1 et 2 de la saison 2.Le 11 décembre, nous avons eu ce qui semble être la première image de l’ensemble de Virgin River avec un Martin plutôt nu Henderson à l’écran derrière un feu de bois.Robyn Carr, qui est l’auteur de Virgin River, publiera bientôt un nouveau livre du nom de Sunrise on Half Moon Bay. En outre, un autre livre de Robyn a récemment été sélectionné pour la télévision sous la forme de la série de livres Sullivan’s Crossing.En janvier 2020, Robyn Carr (l’auteur de Virgin River) a tweeté une liste des meilleurs romans à lire après avoir terminé avec Virgin. À la fin du mois de février 2020, nous avons eu quelques clichés dans les coulisses du tournage.Roma Roth, qui est producteur exécutif, a partagé qu’une grande réunion avait eu lieu le 7 février pour la nouvelle série Robyn Carr.

Grande rencontre aujourd’hui sur notre nouvelle série! Souhaite moi bonne chance. #hollywood #svodseries #robyncarr

– Roma Roth (@RothRoma) 7 février 2020

Y aura-t-il une troisième saison de Virgin River?

Malgré les blagues sur la redoutable «malédiction d’annulation», nous nous attendons à voir beaucoup plus de saisons de Virgin River.

Une chose dont la série ne manque pas est le matériel source, grâce au grand nombre de livres sur lesquels Virgin River est basé. Au total, il y a 21 romans Virgin River, il n’y a donc aucune excuse pour que Netflix se retire tôt de la série.

Êtes-vous enthousiasmé par la deuxième saison de Virgin River? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!