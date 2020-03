“Virus”, la dystopie sud-coréenne qui balaie Netflix à l’époque du coronavirus

En période de “Rester à la maison”, le slogan qui a été diffusé par le gouvernement pour sensibiliser la population à garder quarante domiciliaires pour éviter la propagation du coronavirus, le plateformes vidéo sur demande, ils sont devenus arme parfaite pour combattre l’ennui. Que Netflix soit l’un des plus populaires n’est pas inhabituel, mais c’est l’un des films qui figurent depuis longtemps dans son top 10: le “Virus” sud-coréen.

Cadre de “Virus”

Sorti en 2013 sous le nom anglais “Flu” et réalisé par Kim Sung-su, le film relate la situation dramatique dans le district sud-coréen de Bong-Joon Ho, lorsque une mutation de la grippe aviaire, le virus H5N1, commence à se répandre parmi la population d’une manière mortelle. Au cours de ses deux heures, nous suivrons plusieurs histoires, parmi lesquelles celle du membre du corps de secours Kang Jigu (Jang Hyuk) et du Dr In-hye (Soo Ae), qui se rencontreront au milieu du chaos et tenteront d’aider. tous ceux qui croisent son chemin.

Il se peut que l’un des facteurs de son triomphe soit le succès des “Parasitos” également sud-coréens, mais dans ce cas, il semble que l’influence de Bong-Joon Ho soit en retrait. Et est-ce que certains des Similitudes du film avec la situation actuelle Ils ont fini par le placer dans l’option préférée des utilisateurs de Netflix. Que le virus est né dans un région asiatique, qui est transmis par l’air, le effondrement du système de santé… Ce sont certaines des similitudes que nous pouvons trouver.

Notez les différences

Bien sûr, le film est une dystopie et, comme dans tout monde chaotique, la situation est poussée à l’extrême: chaos dans les rues, violence partout … Même un complot assez trouble se mêle aux champs dans lesquels les personnes symptomatiques sont enfermées … Malgré cela, il est intéressant de comparer l’attitude primaire avec laquelle les citoyens agissent de Bong-Joon Ho et les images que l’on pouvait voir dans les supermarchés les premiers jours de la crise. Cependant, cette fois Nous espérons que “la réalité dépasse toujours la fiction” n’est pas remplie.

.