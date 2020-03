Vishal Parvani partage son test positif pour le coronavirus

Vishal Paravni de Bravo’s Family Karma dit qu’il a été testé positif au COVID-19 (coronavirus).

Vishal Parvani | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

Parvani a partagé une vidéo sur Instagram et a déclaré qu’il était en contact avec une personne testée positive pour le coronavirus. «Veuillez rester à la maison», a-t-il écrit. «Hé les gars, je m’auto-met en quarantaine depuis 2 semaines. Après avoir découvert que j’avais été exposé à quelqu’un qui avait un test positif pour covid 19, je me suis immédiatement fait tester depuis que je suis immunodéprimé. J’ai été testé positif. Je vais bien, mais je voulais juste souligner à tout le monde – restez à la maison. Nous allons passer à travers cela ensemble. #rester à la maison.”

Dans sa vidéo, Parvani a ajouté qu’il s’était auto-isolé la semaine dernière après avoir appris qu’il avait été exposé à une personne testée positive pour COVID-19. Il a immédiatement été testé car il est immunodéprimé et a découvert qu’il était lui aussi positif.

Parvani supplie les gens de rester à la maison

Parvani est jeune mais il a aussi la maladie de Crohn. “Les résultats viennent juste de revenir aujourd’hui et j’ai été testé positif pour le coronavirus”, a-t-il déclaré. «Je me mettais en quarantaine depuis deux semaines avec ma famille et dès que j’ai découvert que j’étais exposée, je me suis davantage isolée.»

“Juste pour vous donner une mise à jour rapide, je me repose, je mange bien, je bois beaucoup et même je m’entraîne”, a-t-il déclaré. “Heureusement, j’ai été assez asymptomatique pour la plupart à part une légère toux, donc heureusement, je vais très bien.”

“Mais je veux juste insister, s’il vous plaît, ne prenez pas ce virus à la légère”, a-t-il exhorté. «S’il vous plaît, si vous pouvez rester à la maison. Si nous faisons tous notre part, cela passera rapidement, mais s’il vous plaît, restez à la maison. Mes amis et ma famille ont été incroyables et ont déposé de la nourriture devant ma porte. » Il a dit qu’il ferait un compte Instagram plus tard dans la soirée, mais a exhorté les gens à rester à la maison.

Parvani a la maladie de Crohn

Parvani a révélé dans un épisode récent qu’il était atteint de la maladie de Crohn. Il a dit qu’il avait reçu un diagnostic de Crohn à l’adolescence. Il a écrit un long post sur Instagram à propos de son voyage. «L’ouverture a toujours été difficile pour moi», a-t-il commencé sa publication sur Instagram.

“J’ai été diagnostiqué avec la maladie de Crohn quand j’étais adolescent”, a-t-il déclaré. «J’avais 84 livres et presque la même taille que maintenant – juste des os. Quand j’ai été diagnostiquée pour la première fois, j’ai été admise à l’hôpital pendant plus d’un mois. Tout ce que je voulais, c’était être «normal» comme les autres enfants. J’ai donc mis un point d’honneur à ne révéler à personne que je luttais contre cette maladie auto-immune. »

Il a dit qu’il avait essayé de manger et de faire la fête comme les autres jeunes adultes mais que c’était sa fiancée Richa Sadana qui avait aidé à tourner un coin. “Elle s’est fait un point d’honneur de ne pas y passer seule”, écrit-il. «Nous avons suivi strictement le régime paléo pendant quelques mois et nous avons rejoint un gymnase local @crossfitmia. Mes changements de style de vie, ainsi que mes médicaments, ont considérablement réduit mes poussées. S’ouvrir à Crohn a été la meilleure chose pour moi. L’ouverture m’a permis de contrôler cette maladie, et non l’inverse. »