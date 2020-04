Vishal Parvani se remet du COVID-19 et espère faire un don de plasma pour aider les autres

Près d’une semaine après avoir révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19 (coronavirus), Vishal Parvani de Family Karma dit qu’il commence à se sentir mieux.

Parvani a partagé sur Instagram fin mars qu’il avait été testé positif au virus, mais qu’il se reposait et prenait soin de lui. Bien que Parvani soit jeune, il est également immunodéprimé. Il a raconté lors d’un récent épisode qu’il était atteint de la maladie de Crohn.

Vishal Parvani | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

«S’il vous plaît, restez à la maison», a-t-il commencé son article et sa vidéo. «Hé les gars, je m’auto-met en quarantaine depuis 2 semaines. Après avoir découvert que j’avais été exposé à quelqu’un qui avait un test positif pour covid 19, je me suis immédiatement fait tester depuis que je suis immunodéprimé. J’ai été testé positif. Je vais bien, mais je voulais juste souligner à tout le monde – restez à la maison. Nous réussirons ensemble. »

Se sentir plus fort et vouloir redonner

Parvani a partagé quelques images et messages sur la façon dont il se rétablissait à la maison. Il a posté une photo d’un jus extrêmement sain qu’il a créé chaque matin. De plus, il s’est engagé avec enthousiasme auprès des membres de la distribution et des fans sur Twitter lors du dernier épisode explosif de Family Karma.

Le 1er avril, il a offert une mise à jour. «Merci à tous pour vos meilleurs vœux! Pensons aux façons dont nous pouvons redonner aux vrais héros, les travailleurs de la santé, car ils mettent la sécurité des autres avant eux tous les jours! » il a commencé son poste avec une nouvelle vidéo.

«J’adorerais quelques suggestions, faites-le moi savoir! Envoyez-moi des photos ou des vidéos de vous aidant en ces temps incertains. Je vous mets au défi de #goviralnotviral. N’oubliez pas que rester à la maison vous aide le plus, et si vous avez besoin de compagnie, vous pouvez regarder #familykarma – afin que vous puissiez #stayhomewithbravo :). »

Il aimerait donner son plasma pour aider d’autres patients

Les médecins étudient la possibilité d’utiliser le plasma de patients coronavirus récupérés pour aider ceux qui se battent encore. “Merci pour votre volonté de donner du plasma pour traiter les patients gravement malades avec COVID-19”, selon la Croix-Rouge américaine. «Ce plasma est aussi appelé plasma convalescent. Le plasma de personnes qui ont récupéré contient des anticorps qui attaquent le virus et est évalué comme traitement pour les patients atteints de coronavirus. »

Dans sa vidéo, il a annoncé que la journée était “Mercredi Abs” et a partagé qu’il se sentait beaucoup mieux. «Je vais encore être isolé pendant quelques jours, mais pendant ce temps, je réfléchissais à des moyens de redonner», a-t-il médité. «Et j’ai appelé un médecin spécialiste des maladies infectieuses aujourd’hui et je lui ai demandé si je pouvais donner du sang une fois que je serais en clair. Et il m’a dit que l’approbation de la FDA arrivera, espérons-le, bientôt. Alors, où je peux faire don de mon plasma et ils peuvent rechercher des anticorps et, espérons-le, le distribuer aux patients. »

Il encourage toute personne qui a eu un coronavirus à envisager de redonner aussi. Parvani veut aider de toutes les manières possibles, en faisant don de fournitures à la communauté médicale ou simplement en donnant de l’argent. Il a également ouvert sa section de commentaires aux idées des autres. Une personne lui a suggéré de contacter Bethenny Frankel des Real Housewives de New York. Son organisation à but non lucratif a dirigé un effort pour distribuer plus d’un million de masques.

Une autre personne lui a suggéré de partager son histoire sur la nouvelle version de Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Le producteur de Parvani et de Bravo Andy Cohen s’est remis du coronavirus.

Family Karma est diffusé dimanche soir à 21 h. / 20 h central sur Bravo.