Visibilité et beaucoup d’amour dans une histoire qui conquiert le fandom

Qui allait dire aux créateurs de ‘Amar es para siempre’ que deux de ses personnages allaient devenir de véritables icônes LGBTI + dans notre pays? Dans la septième saison du quotidien d’Antena 3, le personnage d’Amelia Ledesma est arrivé sur la Plaza de los Frutos, une jeune femme qui s’y est installée fuyant le rejet de son père et qui a complètement révolutionné la vie de Luisita, la fille de Manolita et Marcelino. Les deux ont commencé à ce moment-là une romance interdite qui a duré au fil du temps et que a généré un fandom puissant qui a déjà traversé les frontières du monde entier.

Carol Rovira et Paula Usero dans ‘#Luimelia’

‘#Luimelia’ est le nom par lequel toutes ces personnes appellent le couple et c’est précisément le titre de la nouvelle fiction qu’Atresplayer Premium et DiagonalTV première ce vendredi 14 février. Après le grand succès généré par les deux à travers le monde; la chaîne et le producteur ont choisi d’effectuer ce spin-off s’est concentré sur les personnages incarnés par Paula Usero et Carol Rovira. Borja Glez. Santaolalla, Diana Rojo et Camino Sánchez sont les créateurs de cette fiction qui compte six épisodes de huit minutes et un scénario dirigé par Santaolalla et Rojo avec Tirso Conde, Paca de Campos, Anna Marchessi Riera, Eva Baeza , Daniel del Casar, Aitor Santos, Ángel Turlán et Beatriz Duque de Blas.

Cette nouvelle histoire ne se développe pas dans les années 70 comme la fiction originale, Dans ce cas, nous connaissons la Luisita et Amelia de l’année 2020. ‘#Luimelia’ est une fiction complètement indépendante, qui nous invite à imaginer à quoi ressemblerait la vie de ces deux personnages si chers à notre époque. Qu’est-ce qui changerait dans votre façon d’aimer? Comment ces deux personnages feraient-ils face aux libertés que nous avons aujourd’hui? Comment ce sera pour les fans du couple de les voir tomber amoureux de zéro depuis le début? Telle est l’approche de cette fiction exclusive de la plateforme de paiement Atresmedia qui sans aucun doute Il devient l’un de ses produits les plus innovants, frais et saisissants.

Carol Rovira et Jonás Berami dans ‘#Luimelia’

‘#Luimelia’ est un oui clair, pour les fans du couple, mais aussi pour tout spectateur. En n’ayant pas de connexion directe avec ‘Amar es para siempre’, quiconque n’a pas vu le feuilleton Antena 3 peut continuer cette nouvelle série sans problème. Malgré cela, les fans de l’original l’adoreront car il regorge de clins d’œil qu’ils comprendront rapidement. ‘#Luimelia’ joue très bien cela, pour rendre le spectateur complice de cette connexion intertemporelle et pour faire comprendre qu’il a la même équipe derrière. Il le fait de manière amusante et ingénieuse que le fandom de la fiction amoureux du couple et du reste des personnages plaira beaucoup.

Propre univers

Et est-ce Dans la série Atresplayer Premium, nous verrons également des membres du casting de ‘Amar es para siempre’ comme Lucía Martín Abelló, Jonás Berami et Lena Fernández. Faisant des clins d’œil directs à leurs personnages originaux, leurs apparitions sont un hommage clair à ces passionnés de “ Love is forever ” qui comprendront parfaitement leurs rôles dans la nouvelle série. Le positif de ces “camées”? Qu’ils ne sont pas figés dans la fiction, ce qui n’aurait certainement pas de sens. ‘#Luimelia’ construit très bien son propre univers, loin de la série DiagonalTV, il le fait avec ses propres codes et personnages. Il est clair qu’avoir eu plus de visages de «L’amour est pour toujours» aurait déformé cette idée; Il n’était pas trop logique de concrétiser tout l’environnement des deux personnages. Dans #Luimelia ‘, les protagonistes sont eux.

Et justement Luisita et Amelia se démarquent dans cette fiction, ou ce qui est le même, Paula Usero et Carol Rovira. Les deux maintiennent cette connexion presque magique qu’ils montrent chaque après-midi dans «L’amour est pour toujours» et qui a conquis des millions de personnages. Ses personnages correspondent, tout comme eux. Ils fonctionnent très bien comme couple de télévision et dans #Luimelia ‘ils le prouvent plus que jamais. Les deux actrices sont parfaites dans leurs rôles respectifs, et lorsqu’ils sont ensemble, ils aiment immédiatement le spectateur. La chimie qui a toujours existé entre les deux est encore très présente.

Carol Rovira et Paula Usero dans ‘#Luimelia’

Une essence qui bouge avec succès

Parce que le temps a changé mais l’essence de Luisita et Amelia reste; Ici, nous trouvons ces personnages qui vivaient sur la Plaza de los Frutos, mais d’une manière très différente. Les scénaristes ont réussi à transférer l’essence des deux femmes avec grand succès et l’ont adaptée au nouveau siècle. ‘#Luimelia’ fonctionne précisément à cause de cela; les fans du couple ne trouveront pas d’autres filles, ils rencontreront des Luisita et Amelia évoluées et c’est précisément là que réside le grand succès de la fiction. Les deux fonctionnent parce que leurs personnages fonctionnent, parce qu’ils conservent leur essence d’origine et parce que oui, ils sont toujours Amelia et Luisita.

Fiction fonctionne et donne au collectif LGBTI + une visibilité nécessaire dans notre fiction. Parce que bien que nous trouvions des personnages gays, lesbiennes ou transsexuels dans les séries et les films, il est encore très nécessaire aujourd’hui de montrer les relations homosexuelles sur notre télévision. Nous devons continuer à donner de la visibilité, vous devez continuer à vous battre et vous devez montrer dans des fictions comme celle-ci ce qu’est vraiment l’amour. ‘#Luimelia’ fonctionne également pour cela, car c’est une fiction qui au-delà d’être très prudent et de savoir comment transférer l’essence du couple au présent, montre de manière très organique et naturelle l’amour de deux femmes, l’amour enfin et après tout. ‘#Luimelia’ rend vrai ce qui est normal.

.