Visite de Brahms: The Boy II: augmenter les enjeux et faire avancer l’histoire dans de nouvelles directions surprenantes

Le troisième acte twist de 2016 Le garçon a déchiré le tapis des téléspectateurs avec la révélation que la poupée de porcelaine Brahms n’était pas une entité hantée mais un simple remplaçant pour le fou adulte vivant dans les murs du manoir Heelshire. Greta (Lauren Cohen) naissant d’horreur en réalisant que les farces espiègles jouées sur elle n’étaient pas aux mains d’un fantôme enfant fringant, mais l’adulte barbu et masqué passant à travers les murs a provoqué une secousse passionnante, même lorsque les indices étaient toujours là. Aussi efficace et durable que la torsion ait été, elle a ponctué le film de telle manière qu’il est difficile de concevoir où une suite pourrait aller à partir de là. Maintenant que nous connaissons le secret de Brahms, reste-t-il des surprises?

Ce fut la plus grande question suspendue au-dessus des Brahms: le garçon II. Avec une grande partie de l’équipage, y compris le scénariste Stacey Menear et directeur William Brent Bell, producteur Gary Lucchesi la pointe des pieds sur la façon dont cette suite gardera les fans informés. “Eh bien, nous ne pouvons plus avoir un gars dans le mur. C’était génial; c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons fait le film. Ce film est plus ancré à certains égards “, nous a-t-il dit, ajoutant:” C’est difficile. Nous avons jeté ce gars que vous pensez être le gardien du domaine du Heelshire, mais vous découvrirez plus tard qu’il est plus. C’est un acteur du nom de Ralph Ineson. Ralph Ineson était le gars de The Witch; il est fantastique. Il est super. Il y a donc des surprises avec lui. Et il y a toutes sortes de surprises à la fin.“

Quant à la prémisse, cette suite commence par une effroyable invasion de domicile alors que Liza (Katie Holmes) est seule à Londres avec son fils Jude (Christopher Convery). L’événement les laisse tous les deux traumatisés; Liza fait des cauchemars et Jude est devenu maussade et muet. Son mari les emmène à la campagne pour guérir, et le chalet qu’il a choisi fait partie du domaine du Heelshire – à l’insu de la famille, bien sûr. Pour cette raison, une promenade en famille un après-midi conduit Jude à la découverte d’une poupée de porcelaine enfouie dans la terre. C’est Brahms. Le mystère de la façon dont il y est arrivé n’est qu’un parmi tant d’autres; La nouvelle obsession de Jude avec la nouvelle poupée compagnon Brahms le casse, mais son comportement devient de plus en plus bizarre.

Si ce n’était pas immédiatement clair, cette suite ne reprend pas immédiatement après les événements du premier film. Le concepteur de production John Willet, également de retour de The Boy, donne un aperçu du passage du temps entre les films lorsqu’il partage combien nous pouvons nous attendre à voir le manoir de Heelshire cette tournée: «Vous voyez d’autres parties de la maison, et la chose est , la première fois, nous avons tourné une grande partie du vrai Heelshire et j’ai construit de grands décors, y compris la salle de Brahms, pour les autres trucs d’action. Dans ce cas, la vanité est que des entrepreneurs avaient été embauchés il y a 3 ans pour refaire le Heelshire. Et puis Joseph [Ineson’s character], qui possède l’endroit, allait le remettre sur le marché, mais quelque chose s’est passé. Nous ne savons pas quoi, et tous les ouvriers ont décollé. Ainsi, lorsque vous voyez le manoir Heelshire, tous les résidus sont laissés; échafaudages géants, soufflage de plastique, machines assises. Un désordre total. Même chose à l’intérieur. Nous mettons des échafaudages à l’intérieur et des outils partout. Quand vous entrez, cela ressemble à de la construction, à mi-rénovation. »Le vrai Heelshire auquel Willet fait référence est le château de Craigdarroch, niché dans la banlieue de Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada. Construit par le riche baron du charbon Robert Dunsmuir à la fin des années 1800, l’architecture saisissante en fait un décor de film d’horreur parfait.

Comme pour le premier film, la poupée Brahms subira de nombreux changements de costumes. La costumière Aieisha Li explique que lorsque Jude le découvre pour la première fois dans la saleté, il a été enterré dans un costume funéraire inspiré des années 1930: «Nous voulions une idée qu’il y était enterré, alors quelqu’un a trouvé la poupée et l’a mis dans un enterrement spécial tenue. “Mais ce sont les détails de la façon dont elle a coiffé le protagoniste enfant du film Jude qui soulève les sourcils,” Jude commence comme un enfant amusant et insouciant, avec un t-shirt graphique, puis comme l’invasion de la maison se produit, nous avons changé son look en quelque chose d’un peu moins amusant. Alors qu’il rencontre Brahms, nous déplaçons ses costumes pour qu’ils ressemblent davantage à Brahms. Et puis vers la fin, il devient un peu comme Brahms. “Cela signifie que Jude semble être sous l’emprise de Brahms à mesure que le film progresse.

Avec un casting plus grand et un cadre qui s’étend un peu au-delà des limites du manoir Heelshire, nous voulions savoir quels autres changements nous pouvions attendre dans cette suite. Le réalisateur William Brent Bell a réfléchi à une leçon majeure tirée du premier film: «Je dirais que le danger n’existait pas assez pour moi, vous savez. Nous aurions des discussions à ce sujet. C’est un film cool, c’est génial, et cool que nous ayons eu l’occasion de faire une sorte d’histoire d’origine, en quelque sorte. Il n’avait pas de teaser au début, il commence juste à droite dans l’histoire. C’est unique. Mais pour moi, il y a un moment où il fait des choses; lui laissant un sandwich. Il a peut-être coupé ses cheveux, mais nous n’avons pas eu ce moment. Il lui prend des vêtements. Ce sont toutes de petites choses mignonnes, mais elles ne sont pas nécessairement mortelles. Nous sommes arrivés à ce point plus tard dans l’histoire, mais je suis arrivé au point où j’étais, «Je veux faire un deuxième film où nous avons des enjeux où il n’est pas seulement mignon et bizarre; il est mortel. “C’est ce que nous faisons dans celui-ci, je pense.“

Quant au ton général de la suite, il explique: «Le premier avait un ton assez simple. Une sorte de style gothique, une belle qualité presque onirique. Ça ne ressemblait pas vraiment au monde réel, presque. La différence, ce qui est cool, c’est que les gens du monde réel vivent dans une maison. C’est une famille. Nous abordons le manoir, mais pas dans la mesure où nous l’avons fait auparavant. C’est dans un état de délabrement. D’une certaine manière, il y a un peu plus de réalité. Nous gardons une sorte de ton classique, mais en même temps nous augmentons les enjeux et les rendons plus intenses que le premier. “

Sachant que le public est déjà au courant de la vérité derrière la poupée de Brahms, il y a une question de savoir si cette suite tentera de rendre la poupée encore flippante. Bell répond: «Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour jouer avec les idées préconçues des gens sur le premier film parce que vous ne savez pas s’ils ont vu le premier film. S’ils viennent dans ce film, ils doivent s’engager dans cette histoire. Comme s’ils n’avaient pas vu le premier. Ce genre joue un peu dedans. Pour la plupart, il y a une qualité, comme nous l’avons dit, où nous découvrons une poupée enterrée qui est bizarre, plus étrange que la normale. Le film devient bizarre assez rapidement parce que vous avez cet enfant de 10 ans qui se promène avec une poupée de 8 ans grandeur nature et il y a juste toutes sortes de problèmes avec ça. “Une influence surprenante sur cette suite est Trilogie de la terreur. Bell cite: «Ce film a eu une énorme influence sur moi en tant que cinéaste d’horreur toute ma vie. Quand j’ai vu Trilogy of Terror, et la petite poupée folle de Zuni, je ne mettais pas mes pieds sur le canapé pendant, je ne sais pas combien de temps, quatre ans? Si vous connaissez ce court métrage, c’est incroyable. Et je l’ai regardé depuis. C’est ridicule, mais ça marche totalement; comme c’est intense. Ce film, pour moi -Karen Black et comment elle est devenue maléfique – a été une grande influence sur cela.“

La scène filmée semble renforcer ce que Bell et Lucchesi ont dit; il y aura des surprises en magasin. Liza de Katie Holmes descend les marches du manoir du Heelshire avec un fusil de chasse levé. Il y a une berceuse effrayante fredonnée quelque part dans l’obscurité. Elle se fraye un chemin prudemment à travers la cave aux allures de catacombes et trouve finalement son fils Jude, debout devant un four à charbon tenant Brahms. Il est habillé exactement comme la poupée.

La berceuse qui fredonne vient sans aucun doute de l’amour de Brahms pour la musique, quelque chose de bien établi dans The Boy. En parcourant les pièces de cet espace rempli de toile d’araignée entre les murs du manoir du Heelshire, il est jonché de partitions et de petits soldats en plastique. Un renforcement de la véritable personnalité et de l’état mental de Brahms. Nous avons également mis le pied dans la salle de Brahms, maintenant brûlée par le feu et révélatrice du passage du temps entre les films.

Ceux qui sont impliqués dans Brahms: The Boy II sont bien conscients de la façon dont la connaissance de la torsion du premier film peut affecter les attentes et le suspense d’une suite, mais en ajoutant un casting plus large centré autour d’une famille en proie à un traumatisme grave et à un gardien du Heelshire domaine abritant des secrets signifie qu’il y a plus d’un mystère en jeu ici. Prendre cette suite dans de nouvelles directions signifie que le potentiel de franchise est déjà en discussion. Quant aux idées sur ce à quoi pourrait ressembler une troisième entrée, Bell dit: «Nous avons une idée. Lorsque vous commencez à penser au concept d’une franchise, cela vous ouvre de nombreuses portes. J’ai l’impression qu’un prequel est soit le deuxième ou le troisième film. Non pas que nous ferions une préquelle pour le troisième film, mais c’est généralement comme ça que ça se passe. Nous ne le savons pas encore. “Bien qu’une autre suite se produise, vous pouvez parier que les graines seront plantées dans ce film,” Ce qui est cool, c’est que vous avez un film, puis vous avez un bouton et un bouton de post-crédits. Théoriquement. Donc, il y a quelques endroits pour mettre ces codas. Si les gens respectent les crédits, eh bien il pourrait y avoir une chose. Qui sait où cela mènera avec le prochain film. Si cela arrive même. Mais c’est tellement amusant de jouer avec. Nous aurons cela avec celui-ci. “

En d’autres termes, restez à travers les crédits.