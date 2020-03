Visites virtuelles des musées dans «Avec vous au loin»

Mexico.- A travers la plateforme Avec toi en distancele Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) invite les filles et les garçons à visiter 123 musées lors de promenades virtuelles.

L’invitation est pour les plus petits de traverser les murs chargés d’histoire de certains des lieux les plus emblématiques du pays, et de découvrir leur fonctionnement et les anecdotes dont ils ont été témoins.

La plupart d’entre nous connaissent le musée d’anthropologie ou le château de Chapultepec, profitez de votre temps cette quarantaine et visitez des musées éloignés et différents lors de visites virtuelles.

#ContigoEnLaDistancia de @INAHmx

Invitez les filles et les garçons à jeter un coup d’œil aux monuments historiques du Mexique, propriétés qui font maintenant partie de son réseau de musées.

Détails https://t.co/ZKSg8wxjLx pic.twitter.com/QDYQoixEir

– Ministère de la Culture (@cultura_mx) 31 mars 2020

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: L’UNESCO ouvre l’accès gratuit à sa bibliothèque numérique mondiale

Nous vous proposons les Cultures du Monde et l’Alhóndiga de Granaditas.

Alhóndiga de Granaditas

Le Musée régional de Guanajuato, mieux connue sous le nom de Alhóndiga de Granaditas, où la “Pípila” a permis l’assaut des indépendantistes. Au cours de leur voyage, les mineurs sauront que l’origine du mot “alhóndiga” est arabe et fait référence à une grange, c’est pourquoi il était populairement connu sous le nom de “Palais du maïs”.

PHOTO: INAH / CUARTOSCURO.COM

#Expo #MemoriaDeMilagros

En mars 1902, la grand-mère de la fille María de Lourdes Ponce y Gómez a prié «la miraculeuse Santo Niño de Atocha», une fois qu’elle a été guérie par sa grand-mère «offrant ce retable grâce à Dieu». # INAHVirtual #ContigoEnLaDistancia pic.twitter .com / cECizYMXh6

– Musée national des cultures du monde INAH (@MuseoCulturas) 31 mars 2020

Le Fort de San Diego

Situé dans le port d’Acapulco, c’est un autre lieu qui ouvre ses portes numériquement pour faire connaître aux enfants l’un des canaux de communication les plus importants entre le vieux continent et la Nouvelle-Espagne: la navigation. Les canons qui existent encore ici prouvent comment ce fort et les charges qu’il gardait devaient être défendus contre les attaques de pirates.

Musée national de la vice-royauté

Situé à Tepotzotlán, État de Mexico, où les jésuites d’Europe se sont installés pour apprendre des langues indigènes qui leur permettraient de communiquer avec les autochtones des terres conquises. Dans le même bâtiment colonial, ils enseignaient également les préceptes catholiques.

Musée de la vice-royauté INAH

npq

La publication Virtual Tours of Museums in ‘With You in the Distance’ est apparue en premier sur Siete24.