Visitez virtuellement le plus grand musée dédié à Vincent Van Gogh!

Nous savons que beaucoup sont actuellement à la maison pour faire du travail à domicile ou passer du temps dans l’éventualité d’un coronavirus, mais ce n’est pas un obstacle pour en apprendre davantage sur toutes ces choses que nous aimons. L’une des expositions que nous attendions le plus cette année dans notre pays était Van Gogh Alive – Le L’expérience, dont certains chanceux ont pu être témoins avant l’annulation des événements massifs, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas apprécier le travail de ce grand artiste.

En plus de s’amuser avec des mèmes et des vidéos virales, Internet nous offre de merveilleux outils pour apprendre à connaître (même virtuellement) certains des musées les plus importants du monde. Si vous êtes fan d’art, de la carrière de Vincent Van Gogh et que vous vouliez voir l’exposition, ne vous inquiétez pas, Parce que vous pouvez visiter le musée qui consacre un immense espace à la vie et au travail du peintre hollandais depuis votre domicile et sans enlever votre pyjama.

Oui, en lisant, vous avez la possibilité de vous rendre à Amsterdam sur votre ordinateur ou votre téléphone portable pour voir et admirer ce grand lieu qui concentre une grande partie des œuvres de l’un des principaux représentants du post-impressionnisme. C’est une visite où vous pouvez voir environ 200 peintures, 500 dessins et près de 750 lettres que Vicent Van Gogh a créés au cours de près de quatre décennies consacrées à l’art.

Parmi les œuvres que vous pouvez trouver dans sa collection, il y a des pièces importantes telles que The Room in Arles, une ancienne version de The Sunflowers et The Peasants Eating Potatoes, l’une des peintures qui ont été un élément clé de la première étape de l’artiste. Comme si cela ne suffisait pas, Le site Web du musée Van Gogh comprend également des faits amusants, des anecdotes et dément certaines rumeurs concernant l’homme derrière le tableau..

Alors maintenant, vous savez, il n’y a aucun obstacle à en savoir plus sur l’un des artistes les plus importants de l’histoire dans le confort de votre maison. Mais nous ferions mieux de ne plus vous enlever votre temps, arrêtez ce que vous faites et prenez un rôle dans le plus grand musée dédié à Van Gogh en cliquant ICI.