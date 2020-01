‘Vivarium’ piège Jesse Eisenberg et Imogen Poots en banlieue … avec un bébé [Trailer]

Saban Films a publié la bande-annonce et l’affiche officielles de Vivarium, un nouveau thriller de science-fiction qui emprisonne Jesse Eisenberg (Zombieland) et Imogen Poots (Green Room, Black Christmas) en banlieue avec un bébé.

Dans Lorcan FinneganLe long métrage, un jeune couple, joué par Poots et Eisenberg, est à la recherche d’une maison de départ. Ils suivent un mystérieux agent immobilier et se retrouvent piégés dans un étrange ensemble résidentiel avec un bébé et une note d’accompagnement: «Élevez l’enfant et soyez libéré.»

Notre propre Joe Lipsett a passé en revue le film du Fantasia Fest de l’été dernier à Montréal, écrivant que Vivarium «explore le côté sombre de la banlieue», ajoutant en outre qu’il est «construit sur des idées assez profondes sur les objectifs de la vie, le capitalisme, les rôles de genre et la parentalité. “

Entrez dans Vivarium sur les plateformes VOD 27 mars 2020.