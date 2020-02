Vivarium Trailer piège Imogen Poots et Jesse Eisenberg dans une maison pour toujours

La nouvelle remorque Vivarium piège Imogen Poots et Jesse Eisenberg dans une maison pour toujours

Saban Films a publié la bande-annonce internationale de son prochain thriller de science-fiction Vivarium, mettant en vedette Imogen Poots et Jesse Eisenberg en tant que jeune couple piégé dans un quartier idéal. Le film a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes 2019 et devrait être présenté en première le 27 mars dans certaines salles. Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Dans Vivarium, à la recherche de la maison parfaite, Gemma (Imogen Poots) et Tom (Jesse Eisenberg) visitent une nouvelle maison dans un quartier de banlieue labyrinthique. Lorsqu’ils tentent de partir, chaque route les ramène mystérieusement à leur point de départ, les conduisant dans un voyage époustouflant, pris au piège dans un cauchemar surréaliste.

Le film met en vedette le candidat aux Oscars Jesse Eisenberg (Le réseau social), Imogen Poots (Noël noir) Jonathan Aris (Radioactif), Danielle Ryan (Professionnels), Senan Jennings (Royally Ever After) et Eanna Hardwicke (Personnes normales).

Vivarium est dirigé par Lorcan Finnegan (Sans nom, Renards) qui a co-écrit le scénario avec Garret Shanley (Sans nom, Auto-assemblage). Brendan McCarthy et John McDonnell de Fantastic Films ont produit en association avec Lovely Productions, en coproduction avec Frakas Productions de Belgique et Pingpong Film du Danemark. Un cadre de XYZ a produit le film.