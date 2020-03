Vive Latino 2020: Moderatto et Inspector remplacent les bandes annulées | Instagram

Le grand festival de rock Vive Latino 2020 a commencé aujourd’hui et ces derniers jours la nouvelle de plusieurs annulations de certains groupes qui seraient présentés, mais maintenant nous avons été agréablement surpris par le la participation Modérateur et inspecteur.

Après avoir reçu plusieurs annulations, les organisateurs ont récemment annoncé que Mogwai et Rodrigo et Gabriela ne participeraient pas non plus.

Comme bonne nouvelle, ils ont également annoncé que dimanche grandes surprises et Moderatto et Inspector apparaîtront.

Cela peut vous intéresser: Vive Latino se protège avec une grande opération sanitaire

Tout semble indiquer que la fête ne se termine pas et ils essaieront de tout faire pour que ce festival en vaille la peine.

En tant que mesure de santé qu’ils ont également réalisée pour éviter tout type de contagion parmi les participants, le festival a annoncé à travers ses réseaux sociaux que annulera le signatures d’autographes, quelque chose de très attendu par tout le monde.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

L’événement a reçu sans fin critique car il n’a pas été reporté comme certains autres festivals car ils ont annulé de nombreux groupes et cela ne valait pas l’argent qu’ils ont dépensé pour y assister.

Pour cette raison, de nombreux participants qui ont acheté leurs billets pour voir ces groupes avez demandé votre remboursement.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le festival Vive Latino est l’un des événements rocher massif plus importants qui ont lieu à Mexico.

Malheureusement, bon nombre des personnes qui assisteront à dimanche sont insatisfait et ils n’ont pas hésité à partager leurs critiques sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez également lire: Live Latino 2020, profitez de la diffusion en direct du festival

Quelle irresponsabilité pour tous ceux qui vont au #LiveLatino sérieusement. Ce n’est pas possible. Ce n’est pas risible. Si cela fonctionne pour vous, nous sommes nombreux à ne pas le faire, à cause de gens comme ceux qui y vont, d’autres tomberont malades. Leurs parents et grands-parents en valent la peine. Pour 1 200 pesos ou quoi que ce soit, ils ont mis MILES en danger.

– Lala (@unna_chilanga)

14 mars 2020

Le #LiveLatino devrait être suspendu, mais ils sont bons maman, santé!

– Enrique Bermudez (@enriquebermudez)

14 mars 2020

Les internautes assurent que les organisateurs ils n’agissent pas de façon responsable devant la situation de son public lorsqu’il ne remplit pas les bandes promises dans l’entente.

Selon les informations publiées aujourd’hui, la température sera prise des assistants à l’entrée l’événement et les cas graves seront acheminés au ministère de la Santé et des mesures appropriées seront prises.

.