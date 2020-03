Vive Latino se protège avec une opération de santé majeure | Réforme

Le festival de rock Vive Latino 2020 a pris la décision de prendre plusieurs mesure de sécurité y sanitaire pour empêcher la propagation du coronavirus et pour assurer la sécurité des participants à l’événement.

Les organisateurs de l’événement ont décidé de mettre en œuvre clôtures sanitaires pour scanner le température des personnes qui assisteront ainsi que leur donner gel antibactérien pour éviter la contagion avec le coronavirus ou une autre maladie.

Dans zones d’accès du festival sont des représentants du ministère de la santé qui aident le personnel à donner des mesures de prévention de base.

C’est ainsi qu’ils ont souligné avant le début de l’événement que si une personne fiévreuse était détectée, elle serait canalisée par des spécialistes.

Vive Latino 2020 aura une équipe de 90 paramédicaux, 9 médical et 7 ambulances en cas d’urgence, ils ont écrit dans un communiqué.

Voici quelques conseils pour les participants à l’événement:

Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau et au savon.

Utilisez un gel antibactérien.

Couvrez la bouche et le nez avec l’intérieur du coude lorsque vous éternuez ou toussez.

Utilisez des mouchoirs jetables et jetez-les directement à la poubelle.

Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche.

Certains groupes du VL20 ne pourront pas apparaître au festival en raison de problèmes de transfert et de dégâts dans leur pays. Nous regretterons beaucoup All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal. L’homme, elle veut se venger, vous le signalez et le vieux Morla. Le # VL20 attend tous ses participants pour passer deux jours de musique, rock et danse. Vérifiez l’ajustement du calendrier sur notre page et notre application.

Ces mesures de prévention des virus seront mises en œuvre pendant les deux jours qui auront lieu au festival.

Une autre mesure préventive qui a été prise a été annulation de son fautographe irma, qu’ils ont fait connaître par le biais de leur compte Instagram.

Dans le cadre des mesures d’hygiène et de sécurité de cette édition, la signature d’autographes n’aura pas lieu. Nous apprécions votre compréhension et espérons que vous l’apprécierez “, ont-ils écrit dans l’article.

Malheureusement plusieurs artistes présenté au festival annulé sa participation par peur de la contagion et aussi des aéroports qui ont annulé tous ses vols.

Heureusement, malgré les inconvénients, vous pourrez toujours profiter de la grande festival de rock.

