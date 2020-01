Vivez la soirée cinéma la plus importante lors de notre soirée exclusive: CINECLUB Sopitas

La nuit la plus étoilée de l’année arrive à nouveau et nous avons le meilleur plan à voir. L’année dernière, nous avons fait un pachangón avec un snack-bar incroyable, des boissons et de super bonnes activations, mais cette année, nous nous sommes dépassés et avons jeté la maison par la fenêtre. Nous présentons CINECLUB Sopitas.

Qu’est-ce que CINECLUB Sopitas?

Voilà. CINECLUB Sopitas est L’événement Pour voir les prix les plus importants du monde du cinéma, ce dimanche 9 février: la variété de pop-corn la plus étonnante que vous ayez eu en un seul endroit, des boissons de bienvenue, un bar ouvert toute la nuit, le bar indésirable le plus brouillé et le plus délicieux au monde, avec des mini-hamburgers, des brownies, des hot-dogs, des nachos, des frites , beignets, corn dogs, mini pizzas, désossés, SMORES!, macaroni au fromage, beaucoup plus. En plus, évidemment, récompenses tout au long de la nuit, tout en regardant la diffusion en direct du “Super Bowl” des cinéphiles.

Sopitas, c’est le paradis des cinéphiles! Comment je vais?

Fa-ci-lísimo. Faites attention aux étapes suivantes, que les laissez-passer sont quadruples (oui, pour que vous alliez prendre 3 amis):

Étape 1: Assurez-vous de nous aimer et de nous suivre sur les réseaux SopitasFM: sur Facebook, Twitter et Instagram.

Étape 2: Partagez cette note dans un tweet en utilisant HT #CINECLUBSopitas et étiquetez les 3 amis que vous emmèneriez avec vous (pssst, invitez-les à participer afin que vous soyez plus susceptibles d’y assister, faites-en beaucoup!).

Étape 3: Si vous étiez nominé pour une catégorie de ces prix et que vous étiez un gagnant, à quoi ressemblerait votre discours de remerciement? Armez-vous un autre tweet, également en utilisant le HT #CINECLUBSopitas prononçant le discours dans une vidéo Rífate!

Étape 4: Rejoignez les liens avec lesquels vous avez participé et remplissez ce formulaire avec vos données, vos liens et répondez à la question qui y vient correctement et c’est tout!

Pour participer, vous devez être un adepte de Sopitas et SopitasFM dans tous nos réseaux (Facebook, Twitter et Instagram).

Vous devez avoir plus de 18 ans.

Vous pouvez participer du jeudi 30 janvier 2020 au mercredi 5 février jusqu’à 12h00. Les gagnants seront annoncés le mercredi 5 février directement dans l’e-mail avec lequel ils ont participé et les noms seront ajoutés à cette note.

Les gagnants seront sélectionnés en fonction de leur créativité par l’équipe Sopitas.com

Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les utilisateurs ayant des pratiques suspectes ou malveillantes comme des participants.

Bonne chance! Nous espérons vous voir à CINECLUB Sopitas Night.