Vivez The Rock Glorious Decade

En août dernier, Dwayne "The Rock" Johnson a rempli le sujet en suspens qui, aux yeux profanes, pourrait manquer sa vie réussie: il s'est marié Lauren Hashian, chanteur et compositeur avec qui il avait une relation de 12 ans.

Une fermeture plus qu'épique depuis une décennie au cours de laquelle l'ancien lutteur professionnel a mangé le monde et est devenu la première star hollywoodense, avec une filmographie génératrice de près de 10 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

Son règne est également confirmé par le numéro un sur les listes Forbes de Meilleurs acteurs rémunérés de 2016 (64,5 millions de dollars) et de 2019 (89,4 millions), où il a laissé des célébrités comme Robert Downey Jr., Chris Hemsworth et Croisière Tom.

Et sauf, peut-être, Vin Diesel, avec qui il a eu certaines frictions après avoir rejoint la franchise Fast and Furious, personne ne dit du mal de lui: il a un ange très musclé.

"Dwayne est une présence cinématographique tout à fait unique. Il n'y a personne comme lui. Et, d'une certaine manière, il n'y a personne comme lui. Est un héros d'action d'une certaine tradition, mais établit également ses propres règles.

"Il a su combler ce creux de l'homme d'action, mais avec une dose incroyable d'humour et de chaleur, de charisme, de magnétisme. Il n'y a qu'un seul Dwayne Johnson. C'est définitif", explique le réalisateur Jake Kasdan.

Votre transition de l'anneau aux ensembles D'autres films ont imité d'autres stars, comme John Cena et Batista, bien qu'avec beaucoup moins d'importance.

"Il a un charisme incroyable et naturel. Il le distingue des autres acteurs. Plusieurs figures intéressantes et amusantes ont émergé du monde de la lutte professionnelle, mais il frappe différemment", résume Jack Black.

Depuis qu'il a changé les cordes de l'histrionique, le Californien, 47 ans, est resté concentré sur un type de films explosifs, plein d'action et de comédie, adapté à toute la famille et qui ne signifie pas forcément des prix prestigieux.

Cependant, ils lui ont valu le respect de ses collègues en tant que véritable acteur, pas seulement comme un aperçu de 1,96 mètres D'hauteur.

"Les gens ne parlent pas assez de ses capacités histrioniques. Ce gars est très bon. Légitimement, une star de la comédie. Peut-être parce qu'il est si grand, les gens regardent autre chose, mais il est un grand interprète", explique Karen Gillan.

"J'adore DJ, est le gars le plus gentil que vous puissiez rencontrer dans cette entreprise. Un professionnel: ce qu'il dit, il le fait. Il est le travailleur le plus acharné qui soit. Son éthique de travail et son professionnalisme le placent à un niveau différent. " Awkwafina.

Voilà ce qu'il a dit

"Je pense que son truc, c'est l'authenticité. C'est vraiment un bon gars. Après une journée de travail, il prend des heures pour signer et se photographier avec chacun de ses fans. Je pense qu'il est inhabituel pour un fan de sentir qu'il peut se connecter comme ça avec son idole. " Karen Gillancomédienne

Nos tasses (et nos verres à tequila ) débordent de gratitude. @laurenhashianofficial et moi sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour faire de ce mariage le jour le plus beau et le plus enrichissant spirituellement de tous les temps. Pas de presse, pas de paparazzi, pas de bruit, rien de somptueux ou d'opulent – juste nous et notre famille – qui ont tous apporté avec eux un amour, un soutien, un respect, une joie et un mana vibrants. Et un énorme mahalo pour vous tous là-bas – pour tous vos beaux commentaires, messages, bons voeux et vibrations positives – c'était vraiment cool à voir. Bravo donc dans l'esprit de Mālama Honua – d'aimer et de protéger toutes les choses que nous chérissons – nos terres, nos océans, nos cultures et les autres. Une journée magique et une bonne journée pour l'âme. Et demain, je reviendrai à mon rôle de "chéri" et à changer les couches #lifeisgood #johnsonhashianwedding #horizontalhula #aloha @ hhgarcia41

Un post partagé par therock (@therock) le 7 sept. 2019 à 12:53 pm

