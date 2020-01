“Vivez une réalité parallèle avec vos traumatismes”

La relation entre Kiko Jiménez et Maite Galdeano n’a jamais été bonne, puisque le collaborateur de “ Femmes et hommes et vice versa ” commentait également l’édition de “ Survivors ” à laquelle Sofía Suescun a participé et où il a sévèrement critiqué son concours, ce que Galdeano n’a rien fait de drôle. Après cela, la relation entre Jiménez et Suescun est allée plus loin et depuis lors, ils ne se sont pas séparés.

Sofía Suescun, Kiko Jiménez et Maite Galdeano

Dans ‘The time of the discount’, Kiko Jiménez a eu une conversation avec ses compagnons où il a parlé clairement de sa belle-mère, Maite Galdeano: “Il a de nombreux complexes et de nombreux traumatismes: avec les hommes, avec la peur, avec tout.” L’ancien candidat «GH VIP 7» a expliqué que la mère de sa petite amie dit «beaucoup de bêtises» et bien que ce soit drôle, parfois cela peut offenser et donner «honte aux autres»: «C’est un spectacle».

Il a admis que l’ancien concurrent de «GH 16» rend sa relation avec Suescun difficile, car il est jaloux et a voulu l’éliminer à plus d’une occasion. Jiménez en a déjà parlé avec Galdeano à plus d’une occasion de “bonnes vibrations”, mais commente que plusieurs fois “le pot s’en va” car “il vit une réalité parallèle à ses traumatismes”. Ses compagnons lui ont recommandé d’essayer de résoudre le problème, mais il est clair que “cela arrive et qu’il n’y prête pas attention”.

En revanche, Maite Galdeano n’a pas bien pris en compte les critiques de son gendre et a inculpé la candidate de ‘Le temps de la remise’: “Il veut vivre de l’histoire”, a-t-il expliqué dans ‘Socialité’. Il nie tout ce que Jiménez a prétendu être le “beau-fils parfait” et considère qu’il veut profiter de son héritage: “Plus loin de ma fille, mieux c’est”. Avant cette guerre de famille, nous verrons laquelle des parties Sofia Suescún est positionnée.

La bande d’Estela Grande à Kiko Jiménez dans ‘Le temps de la remise’

Dans ‘GH VIP 7’, on soupçonnait qu’ils pourraient avoir plus que de l’amitié et cette situation a mis leurs relations avec Diego Matamoros et Sofía Suescún entre les cordes. Depuis qu’ils ont quitté la maison, Jiménez et Estela Grande sont devenus ennemis et sont entrés dans la réunion pour limer les bords rugueux. Peu à peu, ils ont réussi à avoir une relation plus cordiale dans la maison bien que le dernier commentaire de la femme de Matamoros a particulièrement blessé Jiménez.

Au cours d’une conversation sur l’assurance de certaines célébrités, Kiko Jiménez a expliqué qu’il sécuriserait sa voix, car “je vis maintenant”. C’est alors que Grande est revenue pour lancer une fléchette empoisonnée à l’amour du conseiller: “Craquer dans les décors, au détriment des autres”. Jimenez a expliqué à Onestini plus tard que le commentaire l’avait blessé à cause de qui le disait et non de ce qui avait été dit.

