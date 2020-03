«Vivre avec Kelly et Ryan»: aucun public à cause du coronavirus – The View

HISTOIRES CONNEXES

Walt Disney Television a annoncé mercredi que Live With Kelly et Ryan, The Tamron Hall Show et The View quitteront immédiatement le public en studio, en raison des préoccupations croissantes entourant la propagation du coronavirus.

“Compte tenu de la situation actuelle qui se développe à New York, nous avons décidé de suspendre le public en direct de nos émissions de nouvelles et de nos talk-shows”, a déclaré un porte-parole de WDT à TVLine.

Ryan Seacrest et Kelly Ripa ont évoqué la décision en haut du Live de mercredi, avant qu’un plan large ne révèle un public composé d’une équipe squelettique de producteurs et d’autres membres du personnel.

“Comme vous pouvez le voir, les choses sont un peu différentes ici aujourd’hui, compte tenu de la situation qui se développe à New York avec le coronavirus”, a déclaré Seacrest. “La décision a été prise de suspendre le public de notre émission.”

Ripa a ajouté: “Bien que nous n’ayons pas notre public de studio habituel, à l’exception de certains de nos producteurs … cela ne devrait pas empêcher tout le monde de regarder à la maison. Parce que, avouons-le: vous ne pouvez aller nulle part ailleurs! “

Rachael Ray a également filmé sans public en studio mercredi, avant une interruption de production d’une semaine.

Le choix d’aller de l’avant sans public sur ce qui précède vient un jour après que le Wendy Williams Show ait pris la même décision. “Wendy apprécie ses co-hôtes et leur participation quotidienne, mais à la lumière du climat de santé actuel, le Wendy Williams Show n’aura pas d’audience en studio jusqu’à nouvel ordre”, a indiqué le spectacle dans un communiqué. “Nous continuerons à produire un talk-show en direct tous les jours et nous nous réjouissons d’accueillir le public du studio lorsque le moment sera venu.”

Plusieurs autres programmes syndiqués ont choisi de tourner sans public, dont Dr. Phil et le jeu télévisé Jeopardy! et Wheel of Fortune.