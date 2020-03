Vivre ensemble en famille renforce la santé mentale en période de contingence

Mexico.- L’isolement social qui implique de rester à la maison pendant l’urgence sanitaire offre la possibilité de renforcer la valeur familiale et de découvrir le patrimoine culturel du Mexique.

Pour cela, le Bureau de l’UNESCO au Mexique a préparé une série de recommandations pour vivre ensemble à la maison, ainsi que la sélection d’espaces visibles virtuellement.

L’UNESCO au Mexique recommande de garder la distance et l’hygiène à l’intérieur de la maison, ainsi que de prendre soin de la santé mentale pendant les jours de protection à domicile pendant la durée de la crise du coronavirus.

Cristian Morales, représentant de l’OPS / OMS au Mexique, a reconnu que l’enfermement dans un espace, même si nous nous aimons, des conflits surgissent.

Par conséquent, il suggère de rechercher des dynamiques d’interaction familiale qui permettent de détendre l’atmosphère de la maison.

À cette fin, l’Agence des Nations Unies au Mexique met à disposition des activités culturelles et artistiques virtuelles par l’intermédiaire de ses partenaires créatifs dans le pays.

Vous pourriez être intéressé AMLO demande au G20 de promouvoir la famille et de contrôler les médicaments

Le Bureau de l’UNESCO au Mexique développe diverses initiatives pour aider les communautés à faire face à l’urgence sanitaire à travers les axes de son mandat: culture, éducation, sciences sociales et sciences naturelles et communication et information.

L’initiative vise à élargir l’impact d’initiatives telles que «Encerrón Creativo», qui a vu le jour à Querétaro, et «Cultura en tu Casa», de Morelia, deux des capitales qui appartiennent au Réseau UNESCO des villes créatives et qui ont opté pour le la créativité et la culture pour faire exploser le bien commun, le développement durable et la construction de la citoyenneté et de la communauté.

Cela peut vous intéresser Pourquoi AMLO fait appel à la famille?

Il leur suffit d’entrer dans les réseaux sociaux de l’agence et de participer aux appels et activités proposés par les activités https://twitter.com/UNESCOMexico

Seven24.mx

ebv