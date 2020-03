Vivre pleinement la paternité – Siete24

Heureusement pour les hommes (pères) aujourd’hui, nous avons pu développer des liens individuels avec nos fils dès le stade infantile et les maintenir à mesure qu’ils grandissent. Il est de plus en plus fréquent de voir des parents (soit avec le couple, soit seuls) dans les activités des enfants.

La lutte pour l’égalité des sexes a enseigné aux parents que notre principale contribution à la famille ne doit pas être le soutien économique, mais la coexistence quotidienne et bien que la contribution économique soit nécessaire, ce n’est pas tant que de démissionner l’attention aux enfants sur un second terme, plutôt, pour le dire, au moins dans des circonstances égales.

Cette implication des parents dans l’éducation et le développement des enfants ne doit pas être considérée comme une compétence dans la ou les relations mère-enfant, mais plutôt comme un enrichissement de la relation familiale, où tous les membres de la famille apportent leur contribution. partie.

Cela permet également aux mères de se développer davantage en tant que personnes et de ne pas limiter leur vie à être l’épouse ou la mère de quelqu’un. Cela leur permettra d’avoir du temps pour eux et d’avoir plus à apporter à la famille. J’ai toujours cru que la personne qui hypothèque sa vie à sa famille, à son mari ou à ses enfants, se prive d’avoir sa propre vie et n’a alors rien à apporter à la famille, car les autres membres de la famille contribuent déjà ce que cette personne pourrait apporter.

Maintenant, une fois que le point est clarifié que la véritable implication du père dans l’éducation et la formation de ses enfants génère un avantage, non seulement pour lui, mais pour son partenaire et ses enfants, donnant à la mère la possibilité de se développer comme femme et obtenir des succès personnels au travail ou dans d’autres activités, il vaudrait la peine de définir certaines règles de base.

Si les deux parents travaillent, l’idéal est de diviser les activités des enfants en équipes afin que les deux aient la possibilité d’en apprécier certaines et cela n’affecte pas leur position de travail qui, ne s’impliquant pas avec leurs enfants, cessera d’être moins importante générer les ressources qui permettent à la famille une coexistence plus attractive. Dans des cas particuliers, les deux pouvaient assister, mais en général un et pas les deux. Avec cela, nous faisons également un «marketing familial», c’est-à-dire que nous montrons à nos enfants que même s’ils auront toujours le soutien de leurs parents (parfois le père, parfois la mère), il y a des situations dans la vie qui feront coïncider toute la famille. et ces situations sont vraiment spéciales. Tout ce que nous faisons n’a pas la même valeur, nous ne pouvons pas toujours être tous ensemble et les enfants doivent apprendre cela, de leur enfance, de la famille.

Dans les cas où la femme se consacre à la maison et aux enfants, l’engagement du père doit être établi, pour participer à certaines activités, même si elles sont peu nombreuses, parfois seulement lui et d’autres en compagnie de son partenaire.

Si nous parvenons à établir ces liens individuels (j’insiste davantage sur celui des hommes, car pour les femmes c’est beaucoup plus naturel, c’est le moins que l’on puisse dire), cela nous permettra de rendre la communication avec le partenaire plus dynamique et attractive, car nous n’aurons pas seulement pour raconter des choses sur le travail ou les amis, sinon nous serons aussi des diffuseurs de nouvelles familiales. Cela semble très simple, mais dans mon expérience personnelle, cela contribue beaucoup à l’union familiale et en cas de dissolution de la relation de couple, cela contribuera à des problèmes communs aux deux parents qui favoriseront une relation cordiale et que les enfants ne ressentent pas les différences. des parents.

En conclusion, je dirais que, lorsque les deux parents ont des liens individuels avec leurs enfants, cela signifie également que les deux parents ont du temps pour eux-mêmes, pour vivre des expériences uniques au sein de la famille, qu’ils peuvent raconter à leur partenaire et qu’ils ne ressentent pas, ni des deux, le grand poids de la responsabilité de prendre la famille après elle-même.

Pour les enfants, ce qui s’ouvre est une excellente occasion d’avoir des sujets à discuter, à apprécier ou à parler avec l’un de leurs parents exclusivement ou avec les deux, si nécessaire, ce qui les rendra plus préparés à affronter les différentes relations dans leur vie future. . Les relations entre les personnes du même sexe et entre les personnes du sexe opposé sont différentes. Il doit y avoir équité entre les sexes mais il n’y a pas d’égalité. Chaque sexe a ses propres caractéristiques, et donc leurs réactions et sentiments peuvent différer, et classer les enfants dans des relations familiales et non individuelles avec chaque parent ne les prépare pas à ce qu’ils trouveront plus tard.

