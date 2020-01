«Vivre sans permission» diffusera sa finale sur Netflix avant Telecinco

Mediaset España et Alea Media ont présenté lundi 13 janvier la deuxième et dernière saison de «Vivre sans permission», la fiction à succès créée par Aitor Gabilondo et mettant en vedette José Coronado, Álex González et Claudia Traisac. Beaucoup ont été surpris que la série ne soit pas revenue auparavant et c’est que Telecinco a mis plus d’un an entre la diffusion de la fin du premier tour et le lancement du second. Une sortie tardive mais qui malgré tout a fonctionné et c’est ce que le premier chapitre de la saison a réalisé un très bon 16,4% et près de 2,3 millions de téléspectateurs, en baisse à 14,1% et près de deux millions de téléspectateurs dans son deuxième chapitre publié.

José Coronado dans «Vivre sans permission»

Ce que peu de fans de fiction attendaient, c’est qu’elle se termine plus tôt sur une plateforme de streaming que dans sa diffusion ouverte en prime time de Telecinco. Et est-ce Netflix lancera le vendredi 31 janvier la deuxième saison de ‘Live without permission’ dans son intégralité, comme l’ont confirmé des sources officielles de la plateforme à FormulaTV. Tout spectateur qui a contracté la plate-forme pourra regarder tous les épisodes le même jour tandis que dans Telecinco ils auront encore sept pour la fermer Il ne serait pas surprenant que la première tardive de Mediaset ait provoqué cette imprévue En période d’émissions qui révélera la finale tant attendue.

La grande question se pose maintenant: qu’adviendra-t-il du suivi de la série en linéaire si toute la saison est déjà disponible? D’une part, une partie du public de fiction préférera peut-être partager son point de vue sur Netflix. Ceux-ci éviteraient la publicité de Telecinco et pourraient choisir le moment exact pour le faire, quelque chose de plus en plus habituel en voyant les nouvelles formes de consommation télévisuelle qui sont dans notre pays. Autre, peut-être partie du public de fiction plus traditionnel et plus ancien s’il continue sa diffusion tous les lundis en prime time de Telecinco. Reste à voir le public de la même chose pour voir si cela affecte ce mouvement de Netflix ou la fiction gardera ses rendez-vous réguliers dans Mediaset.

Le sort de Nemo et Mario sera révélé

Avec cette diffusion complète sur Netflix le 31 janvier, «Vivre sans permission» révélera sa fin tant attendue. L’un des secrets les mieux gardés de Telecinco sera révélé à l’avance, il est donc plus que probable que les réseaux sociaux et les médias de télévision seront inondés d’informations de cette grande finale. Ce que nous savons pour l’instant, c’est que, selon José Coronado, FormulaTV sera “satisfaisante par le public”, tandis que Álex González, de la même manière a voulu le définir comme “retentissant, puissant, courageux et très émotif”. Ce qui est clair, c’est qu’il ne reste que quelques jours pour le définir.

