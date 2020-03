“ Vivre sans permission ” fait face à sa grande finale avec le retour d’un personnage clé de la première saison

L’histoire de Nemo Bandeira est sur le point de se conclure définitivement. Telecinco diffuse ce lundi 9 mars l’avant-dernier épisode de «Vivre sans permission», qui a été l’une de ses séries les plus regardées ces dernières années. La fiction qui triomphe également aujourd’hui sur Netflix étant l’un de ses produits les plus consommés en Espagne, vivra dans l’épisode intitulé “Un endroit très sombre” le retour inattendu de l’un de ses personnages principaux dans le premier lot d’épisodes. Son retour, au fur et à mesure de l’avancée de Mediaset, sera essentiel dans l’enquête que la police mènera sur les commerces du clan Arteaga.

José Coronado et Luis Zahera dans «Vivre sans permission»

Ce sera sans aucun doute l’un des grands atouts de l’avant-dernier épisode, mais dans ce chapitre, bien d’autres choses se produiront. D’une part, les meurtres de Celso et de la fille ukrainienne auront une réponse directe de la Bandeira et c’est que Nemo et Mario d’une part et Lara d’autre part tenteront de mettre fin à l’Arteaga frustrant leur nouvelle entreprise de trafic de blanc puisque le Mexicain envisage de créer un large réseau de prostitution avec des filles kidnappées. Lara sera pleinement impliquée dans l’affaire sans s’attendre à ce que les conséquences de cette action soient complètement fatales. Cette tentative de boycotter les trafiquants de drogue mexicains réussira-t-elle?

Au-delà de cela, Nemo Bandeira fera face à un moment difficile et c’est que la maladie d’Alzheimer jouera à nouveau des tours. Après avoir réussi à simuler son rétablissement complet, le peu auquel il peut penser est que son esprit fera un vieux fantôme du passé, il revient à sa vie, et pas précisément de manière positive, lui rappelant également que la maladie continue et qu’il y mettra fin. Enfin, notez que dans cet épisode Mario entrera dans le clan Arteaga pour accéder à toutes ses informations tout en L’inspecteur Alén parvient à s’infiltrer dans le club où elles recevront les filles, ce qui ne se passera pas du tout bien et est-ce que l’Arteaga finira devant leurs pas … pour y mettre fin définitivement?

Voilà comment fonctionne la série

Il est indéniable que la fiction ouverte souffre d’une crise profonde et la preuve en est aussi les données enregistrées par «Vivre sans permission». La fiction fonctionne très bien dans Telecinco étant l’un de ses paris les plus forts, mais les données obtenues dans cette deuxième saison sont bien en dessous de celles enregistrées au premier tour, quelque chose qui témoigne sans aucun doute d’un moyen de consommer une fiction très différente entre un année et une autre. Dans ce cas, la fiction a réussi à marquer Part de 14,8% et 1 972 000 téléspectateurs dans le huitième épisode du deuxième tour. C’était le produit le plus regardé de la nuit, mais il est loin des données toujours supérieures à 17% réalisées la saison précédente.

.