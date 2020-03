«Vivre sans permission» ferme son empire avec une deuxième saison qui signe en moyenne 15%

Après avoir dit au revoir comme la fiction espagnole la plus regardée de 2018 avec sa première saison, «Live without permission» est revenu à Telecinco le 13 janvier avec sa livraison finale. Une fois de plus, José Coronado a dirigé un casting qui a vécu le retour inattendu d’Álex González, dans lequel c’était le premier tour d’une série de dix épisodes chargée de rebondissements, de morts et de complots.

José Coronado dans la deuxième saison de «Live without permission»

La fiction créée par Aitor Gabilondo s’est engagée dans une stratégie quelque peu inhabituelle dans le monde des réseaux généralistes, puisque, lors de sa diffusion ouverte, Netflix a présenté toute la deuxième saison, mettant la fin à la disposition de ses utilisateurs avant d’atteindre Telecinco. Malgré cette décision, qui a maintenu “Live Without Permission” en haut de la plateforme de streaming pendant des semaines, la production d’Alea Media n’a pas subi de variations brusques en prime time de lundi, une part moyenne de 15,01% et 2,038 millions de téléspectateurs.

Maxima aux extrémités

La deuxième saison de «Live without permission» a connu son apogée le jour de sa première, le 13 janvier, lorsqu’elle a atteint 16,4% en moyenne, soit 2,281 millions de téléspectateurs. Cependant, ses meilleures données concernant les téléspectateurs correspondent à son résultat final qui, avec 15,4%, a réussi à rassembler 2,385 millions de fidèles le 16 mars.

Quant au moment le plus bas de la saison, il a eu lieu le 9 mars avec la diffusion de l’avant-dernier épisode, suivi par 1 831 millions de téléspectateurs. Ainsi, le thriller de Mediaset a également signé ses pires données historiques dans le dernier tronçon de son deuxième épisode, qui en termes généraux a concentré quatre points de moins que son prédécesseur.

Audiences de la 1ère saison de «El pueblo» dans TelecincoNº EpisodioDateEspectadoresShare1. Mille raisons de ne pas revenir13 / 01 / 20202,281,00016,4% 2. Roi solitaire 20/01/2019 1,969,000 14,1% 3. Croyez en moi01 / 01 / 20202.151.00015.9% 4. Le lion en cage 02/03/202 2,053,000 15,9% 5. La première erreur 10/02/2019 1,924,000 14,7% 6. Le dernier atterrissage17 / 02 / 20201,934,00014,4% 7. Je ne vous en veux pas 24/02/2020 1.883.000 14,5% 8. Le moindre mal 03/02/2019 1,972,000 14,8% 9. Un endroit très sombre 03/03/2019 1.831.00014% 10. Avant mon départ16 / 03 / 20202.385.00015.4% MoyenneJanvier – Mars2.038.30015.01%

Leadership total

La deuxième saison de «Live without permission» a débouché sur les dix lundis consécutifs au cours desquels il a été diffusé, malgré la confrontation avec différents concurrents. Le jour de sa première, ni les propositions cinématographiques de laSexta, Antena 3 et La 1 ni les débuts respectifs de «First Dates: Crucero» ne pouvaient éclipser les intrigues de la Bandeira. Dans sa troisième semaine, l’émergence de “ Masters of couture ” a menacé l’hégémonie de “ Vivre sans permission ”, mais la série a réussi à dépasser les données sur les talents de 2,5 points.

Dès lors, le principal changement aux heures de grande écoute s’est produit dans l’avant-dernière semaine de diffusion de cette deuxième saison, lorsque Antena 3 a lancé les nouvelles émissions de «Me slips». Cependant, l’espace de divertissement présenté par Arturo Valls, malgré le renversement de «Masters of Sewing» et la deuxième place lors de sa première, n’a pas remis en question le leadership de «Vivre sans permission», ce qui ferait un chemin idéal, sans tomber du plus haut à tout moment.

