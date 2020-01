Après l’attaque dramatique qui a secoué West dans le deuxième épisode de la dernière saison de «Vivre sans permission», la ville galicienne a de nouveau été teinte de sang dans l’épisode diffusé le lundi 27 janvier aux heures de grande écoute de Telecinco. La fiction a subi la mort d’un protagoniste important et a vécu ce qui semble être le début de la fin de Nemo Bandeira dans la ville. Il est clair que nous sommes confrontés au tour final et tous les événements commenceront à précipiter. Qui sera vivant du “carnage” qui se profile à l’épicentre du trafic galicien de drogue?

Une mort macabre

Peu pouvait imaginer Berta, un personnage incarné par Leonor Watling, qu’elle allait elle-même finir par précipiter sa propre mort. La sœur de Chon a commencé le chapitre avec un objectif clair: dynamiser la relation entre son mari et son fils pour mettre fin à la vie de la première. C’est pourquoi elle a essayé de créer un grave conflit entre les deux en disant à son mari que Daniel aime les hommes, quelque chose qui le scandalisait complètement et c’est que Il n’a pas hésité à battre Daniel durement car il sentait que sa fierté avait été gravement blessée; Il ne comprenait pas que quelqu’un dans sa famille pouvait être homosexuel, il comprenait cela comme une grande trahison de sa personne et de sa lignée.

Patrick a grandi dans «Vivre sans permission»

Totalement blessé par son père, Le personnage de Patrick Criado était alors furieux et avec un objectif clair: tuer son père. Il voulait se venger de ces coups et du meurtre de sa mère, et c’est alors qu’il n’était qu’un enfant, le petit garçon a dû voir comment son père a noyé sa mère dans son lit et a mis fin à ses jours. A cette époque, dans le but de le pousser définitivement au meurtre de son père, Berta a avoué qu’elle avait précipité la confrontation, elle avait dit à sa mère qu’elle aime les hommes: “Il m’est venu à l’esprit de vous donner un petit coup de pouce.” Une confession fatale est que Daniel a décidé de rejoindre son père et de se venger de sa belle-mère pour l’avoir trahi. La forme? Tuez-la comme son père l’a fait avec sa mère. C’est à ce moment que nous avons vécu la fin inattendue de Berta, noyée par son amant au lit alors qu’ils avaient tous les deux des relations sexuelles.

Les secrets commencent à se révéler

Mais l’épisode nous a donné beaucoup plus de rebondissements. D’un côté, Lara a commencé à découvrir le vrai visage de son bien-aimé Mario Mendoza sachant qu’il a trompé Elisa pour l’avorter pendant que Ferro réalisait le grand secret de Chon: il est infidèle à Nemo Bandeira avec son médecin. D’un autre côté, Mario a trahi la police et a fini par convaincre les parents du seul témoin du meurtre de Nemo à Lamas de s’échapper et de ne pas révéler la vérité à la police. “Je suis le premier à vouloir mettre fin à Nemo Bandeira mais Vous ne méritez pas ce qui vous arrivera si l’enfant parle au juge. La police travaille également pour Nemo afin que personne ne vous protège si vous le laissez parler“, leur a expliqué le personnage incarné par Álex González, laissant la police sous le choc et avec de graves problèmes pour mettre fin à Nemo.

Le grand tour final de Nemo Bandeira

Ce à quoi le trafiquant de drogue ne s’attend pas, c’est queet la police parviendrait à le mettre en prison quelques heures plus tard. Quelqu’un a décidé de tendre un piège pour le blâmer pour l’attaque qui a mis fin à la vie d’Esparza. Après avoir volé le téléphone portable de Lara, quelqu’un a décidé d’envoyer un message à Bandeira depuis ce téléphone en l’appelant dans une maison pour parler. C’est là que l’homme a tout compris: Lara n’était pas là et cet endroit était plein d’explosifs. En effet, tout était un piège pour le blâmer et c’est que quelques secondes plus tard, la police est apparue et l’a arrêté, provoquant le dernier grand tournant de l’épisode: Nemo Bandeira a été arrêté et entrera dans la prison.

