VIZ Media lance les légendes de Luke Skywalker: The Manga

43 ans après Star Wars: Un nouvel espoir sortie en salles, la légendaire saga spatiale se déroule dans la galaxie des mangas grâce à la dernière histoire de la saga Skywalker. Emballant dans toute l’aventure que les fans attendent de Star Wars, le mastodonte de l’édition et du divertissement VIZ Media, en collaboration avec Lucasfilm, sort Star Wars: Les légendes de Luke Skywalker: The Manga aujourd’hui!

Les rencontres avec l’insaisissable Jedi Luke Skywalker en ont mystifié beaucoup dans une galaxie très, très loin. Un groupe d’artistes de manga japonais renommés, Akira Himekawa, Haruichi, Subaru, Akira Fukaya et Takashi Kisaki, capturent avec brio et lui donnent vie dans cette pièce littéraire.

Les fans de Star Wars et de mangas apprécieront la narration et l’humour racontés dans Star Wars: Les légendes de Luke Skywalker: The Manga inspiré par Nebula, Hugo et l’auteur primé de World Fantasy Ken Liu Journey to Star Wars: The Last Jedi.

À propos des artistes:

AKIRA FUKAYA ET TAKASHI KISAKI

En tant qu’équipe d’artistes et d’écrivains, Fukaya et Kisaki collaborent fréquemment sur des projets de mangas publiés au Japon. Fukaya est fasciné par Star Wars depuis qu’il est à l’école primaire. Les vaisseaux spatiaux et les dessins de personnages, ainsi que les planètes représentées dans les films, l’ont inspiré à créer ses propres histoires. Le Starship Graveyard est leur premier manga anglais.

HARUICHI

Fan de longue date de la galaxie Star Wars, Haruichi est également le créateur du webtoon japonais Star Wars, Leia Organa: Ordeal of the Princess. Haruichi a toujours admiré des personnages comme Luke Skywalker, la princesse Leia et surtout Obi-Wan Kenobi, mais ces derniers temps, elle a une affection croissante pour les stormtroopers. I, Droid est le premier manga anglais de Haruichi.

SUBARU

Subaru vit actuellement à Tokyo et travaille dans l’industrie de l’animation en tant qu’artiste de fond. Subaru aime que les personnages de Star Wars sautent toujours vers leur destin. The Tale of Lugubrious Mote est le premier manga anglais de Subaru.

AKIRA HIMEKAWA

Akira Himekawa est un duo d’artistes japonais avec de nombreux fans dans le monde entier. Ils se sont toujours demandé ce qui avait pu arriver à Luke Skywalker entre ses aventures galactiques et adorent explorer ces possibilités.

KEN LIU

Gagnant des prix Nebula, Hugo et World Fantasy, Ken Liu est l’auteur de The Legends of Luke Skywalker.