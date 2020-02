“ Vlad l’Empaleur ” sculpte une armée [Exclusive Clip]

Comme John l’a récemment expliqué quand il a dirigé la bande-annonce de ce film, il n’était peut-être pas un vrai vampire, mais le célèbre Vlad l’Empaleur est aussi proche d’être le “Dracula de la vie réelle” que possible, et la bataille pour mettre fin à son règne de terreur est le point focal du nouveau film dirigé par le réalisateur Osman Kaya le mois prochain.

Dans Vlad l’Empaleur (anciennement intitulé Deliler)…

«Au milieu du XVe siècle, dans les profondeurs de la Turquie pendant l’Empire ottoman, la terre est déchirée par d’horribles atrocités et des meurtres sanglants sont infligés au peuple terrifié par le cruel et assoiffé de sang, Vlad l’Empaleur. Le souverain, Baba Sultan, ordonne à un groupe de sept guerriers intrépides de traquer Vlad et de mettre fin à la persécution une fois pour toutes. »

“Les sept héros se sont lancés dans leur long voyage, ne reculant devant rien jusqu’à ce qu’ils trouvent le Vlad inhumain et le battent dans ce qui sera une bataille pour mettre fin à toutes les batailles …”

Avec Erkan Petekkaya comme Vlad Tepes, le film frappe DVD et numérique sur 4 février.

Découvrez ce clip exclusif dans lequel la douleur et la souffrance d’un homme sont le catalyseur de l’armée de Vlad.