Vodafone dénonce à la CNMC l’accord “désavantageux et intolérable” entre Movistar et Disney +

Dimanche 8 mars Telefónica a annoncé l’accord signé avec Disney + comme “allié stratégique“de distribuer les différents contenus de la plateforme géante de streaming via Movistar +. Un accord que Vodafone a remis en cause, puisque l’opérateur négociait depuis un certain temps que Disney + pourrait également faire partie de son offre, toujours sous le message de non exclusivité, comme indiqué par El Español, cependant, le service de Disney n’est pas disponible pour être inclus dans Vodafone immédiatement.

Disney + et Movistar

L’opérateur britannique a dénoncé la situation devant la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) montrant leur désaccord avec l’alliance entre la plateforme et l’opérateur espagnol, les accusant d ‘”exclusivité secrète” pour les problèmes que Disney met en négociation avec eux, retardant la signature d’un accord qui semblait établi il y a quelques semaines.

Vodafone estime qu’une fois que l’engagement entre Telefónica et Disney a été rendu public, il y a une exclusivité immédiate de Movistar qui “va à l’encontre de sa position d’opérateur dominant”, ce qui complique la possibilité pour les concurrents d’accéder à certains des contenus qui enrichissent sa programmation dans le cadre légal établi par la CNMC. Par conséquent, l’exploitant a demandé à la CNMC de prendre des mesures à ce sujet dans une situation qui ils considèrent “disparaissant et intolérable” car tous les opérateurs méritent un traitement “juste et équilibré”.

Disney + prépare son atterrissage

Disney + arrive en Espagne le 24 mars avec une offre initiale de 59,99 euros par an. Pendant ce temps, les clients de Movistar + ont reçu un message annonçant que “à partir du 7 avril, le contenu de la chaîne Movistar Disney ne sera plus disponible dans le pack Cinéma”. L’opérateur espagnol fera passer la chaîne Disney de 32 à 101 et jusqu’au 31 mars il n’y aura plus d’émissions ce qui signifie qu’ils céderont bientôt la place à des contenus appartenant à Disney +, mais pour le moment les détails n’ont pas été précisés.

