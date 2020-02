Voici à quoi Henry Cavill ressemblerait à Wolverine au MCU

Une nouvelle rumeur indique que la prochaine personne à aiguiser les griffes de Wolverine … sera Henry Cavill, l’homme d’acier de Superman (2013). Et sachant que Cavill est assez populaire sur les réseaux sociaux non seulement pour toujours être Superman, mais aussi pour The Witcher, Bien sûr, la rumeur s’est rapidement propagée jusqu’à ce qu’elle atteigne les mains créatives de BossLogic lui-même, l’illustrateur Internet.

Nous vous recommandons également: Cette affiche apocryphe du Docteur Strange II amène Tobey Maguire au MCU

Comme d’habitude à chaque fois qu’une nouvelle rumeur surgit autour des super-héros de Marvel, BossLogic a partagé sa propre version de Cavill’s Wolverine sur Twitter et est très déchirante. Le dessinateur a imaginé Cavill avec la coupe de cheveux brouillée classique de Logan, le corps semi-détruit après une bataille, mais avec des griffes acérées. S’il est vrai que Marvel Studios veut que Cavill soit le prochain Logan, le personnage ne ferait pas de mal.

Voici l’image:

La rumeur de l’arrivée de Cavill au MCU alors que Wolverine souligne également que sa première apparition pourrait se produire dans Captain Marvel 2, When Marvel Comics présentera très prochainement un crossover de Carol Denvers et Logan dans Captain Marvel # 17, qui sortira en avril. Étant donné que l’actuel président de Marvel Studios, Kevin Feige, est également en charge de Marvel Comics, tout pourrait arriver.

Captain Marvel 2 est attendu premières le 29 juillet 2022.

.